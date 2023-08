Aveyron : direction l’Espagne pour le "One man chauve" de l’humoriste Jacques Jean

Troubadour des temps modernes, délivreur de bonne humeur, Jean-Jacques Sanchez, alias Jacques Jean, proposera un nouveau spectacle à la rentrée.

Dès que Jean-Jacques Sanchez a eu la retraite, il a décidé de se lancer à son compte. Entendez par là qu’il a voulu donner des spectacles en solo, avec comme nom de scène "Jacques Jean", des productions délivrées par le One man chauve, allusion à sa calvitie.

Jean-Jacques a fait ses gammes avec la troupe de théâtre des Gobelune de Decazeville, puis avec la troupe de L’Araignée de Montbazens, où la pièce "Ma femme s’appelle Maurice" a été pour l’humoriste en herbe un véritable déclic : "Je me sentais prêt à jouer seul sur les planches." Et ça fonctionne ! Les spectateurs se tordent de rire au fil de ses nombreuses représentations, notamment lorsqu’il joue "Branle-bas à la salle des fêtes" et "Bienvenue aux Pissenlits (maison de retraite)".

"Jeune déjà, j'amusais les copains et les humoristes"

Comment arrive-t-on à faire rire une salle ? Jacques Jean répond, un large sourire aux lèvres : "Jeune déjà, j’aimais amuser les copains et les humoristes. Loin des clichés du one-man-show traditionnel, mon spectacle est basé sur un jeu de rôles pour le rendre plus vivant. À mes débuts, grâce aux précieux conseils distillés par Laurent Cornic, mon metteur en scène, j’ai peaufiné mes compositions. Sans monotonie, les saynètes de la vie quotidienne s’enchaînent, ni caricaturales, ni satiriques, mais réelles et pertinentes. D’où certainement l’adhésion du public."

L’humoriste du Bassin – il a habité, entre autres, à Decazeville (Fontvergnes) et à Viviez – s’est fait un nom, dans tout l’Aveyron et au-delà, avec comme laissez-passer un gage d’hilarité garanti.

L’aventure des Pissenlits continue. Une suite était d’ailleurs attendue. Maintenant bien installé dans cette belle maison de retraite "Les Pissenlits", Jacques Jean, responsable des animations, doit préparer la sortie annuelle avec tous ses copains. Mais où aller ?

De nombreuses propositions lui ont été soumises telle qu’une visite à Pigalle, à Paris, et c’est finalement un voyage en Andalousie, proposé par le club "Laine, tricot et Point de croix" qui a été choisi. Il lui faut désormais, préparer le voyage, l’organisation, les visites, le paiement et surtout, comment régler le problème des repas à l’heure Espagnole.

Ce nouveau spectacle "Les Pissenlits en Espagne" sera prêt pour l’automne 2023, avec bien entendu du rire et des personnages hauts en couleur (interdit aux moins de 12 ans).

Pour, plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler au 06 45 30 55 70. Vous pourrez voir une des dernières "Bienvenue aux pissenlits" le vendredi 25 août, à 20 h 30, à Ambeyrac.

Troubadour des temps modernes, délivreur de bonne humeur, Jean-Jacques Sanchez, alias Jacques Jean, proposera un nouveau spectacle à la rentrée.