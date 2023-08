CARTE. Risque de feux de forêts : 26 départements en vigilance ce jeudi, 17 vont le rester vendredi

Prudence dans ces 26 départements tout particulièrement.

Une grande partie du sud de la France a été placée en vigilance par la météo des forêts ce jeudi 10 août 2023. Trois départements sont en risque élevé, et demandent la plus grande prudence de la part des habitants ou des voyageurs : l'Hérault, le Gard et le Vaucluse.

À cela s'ajoutent 23 départements en vigilance jaune pour un risque "modéré" de feux de forêts.

En Occitanie : l'Aveyron, la Lozère, le Tarn, la Haute-Garonne, le Lot, le Gers, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

En région PACA : les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes : la Haute-Loire, la Drôme et l'Ardèche

En Nouvelle-Aquitaine : la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime

Dans les Pays de la Loire : Vendée

La Haute-Corse et la Corse du Sud

Les départements avec un danger de feux de forêts "modéré" et "élevé". Capture - Météo France

"Les conditions météorologiques influencent fortement le départ et la propagation des feux" dans les départements cités. Il est donc essentiel de limiter un maximum les gestes qui pourraient faire naître un incendie, notamment en ne jetant pas son mégot par la fenêtre de sa voiture ou en organisant ses barbecues loin de la végétation.

Vigilance maintenue dans 17 départements, vendredi

Le Gard et le Vaucluse vont rester en niveau de risque "élevé", vendredi 11 août 2023. De plus, 15 départements vont être maintenus en vigilance jaune par la météo des forêts : le Lot, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, la Lozère, la Drôme, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.