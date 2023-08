Comps-la-Grand-Ville. Florian Cayron, la passion à l’ancienne

Déjà très jeune, Florian collectionnait avec un intérêt particulier les petites voitures anciennes. Et quand quelques années plus tard il obtiendra son permis de conduire, son oncle André fera son bonheur en lui donnant sa 4LF6. "Il a réalisé mon rêve de petit garçon" dit Florian avec émotion.

Sa passion pour les voitures anciennes n’a pas cessé à ce jour. Le jeune homme adhère donc rapidement au club des collectionneurs "les Calandres du Monastère". Ils sont à présent une quarantaine à s’intéresser aux youngtimers mais également aux voitures beaucoup plus anciennes. Pour les personnes qui ne sont pas ferrées sur le sujet, on peut préciser que les youngtimers sont des voitures des années 80 à 2000 dont la production s’est arrêtée et dont les caractéristiques n’ont pas été modifiées ; elles sont donc amenées à devenir des véhicules de collection à leur tour (Renault 5, Clio 1re génération, 206…). Florian raconte : "Avec d’autres passionnés on se retrouve plusieurs fois par an pour des balades au volant de notre voiture personnelle. On se fait plaisir mais on en profite aussi pour découvrir des endroits sympas et touristiques".

Le club du Monastère organise des expos, comme dernièrement aux haras de Rodez ou le mois prochain, le 17 septembre au Parc de la Briane au Monastère. Mais l’expo que Florian tient particulièrement à mettre à l’honneur, c’est celle de son village de Comps. Elle aura lieu le 15 août pendant la fête. Le jeune homme précise : "J’ai réalisé des tracts distribués ou laissés au snack-bar de Fafa et à la mairie". Les passionnés, les collectionneurs et les promeneurs pourront amener ou découvrir les véhicules dans le village, devant la mairie, jusqu’à la rue du Balat vers l’épicerie.

Tout près de là, avec les enfants, ils pourront également prendre part aux animations des conscrits sur la place du Bourg, au centre du village. "Vous pouvez participer au succès de cette manifestation en amenant votre belle voiture ou en venant le 15 août à Comps" dit Florian, qui souhaite vivement voir du monde et de nombreuses voitures anciennes dans les quelques rues de Comps fermées à la circulation pour l’occasion.

On peut joindre Florian pour plus de précisions au 06 44 73 09 84.