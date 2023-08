Festivals, spectacles, visites, concours ou bals, tout un week-end d'animations en Aveyron

Concerts, folklore international, pétanque, fêtes de village... Tout un programme pour vous donner des idées de sorties ce week-end.

Vendredi 11 août



Alpuech.

- Repas animé par le groupe Lous Oyolos, à 19 h.

Bozouls.

- Concours de pétanque en doublettes formées à 20 h 30. au boulodrome du parc Layrac.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Campagnac.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; spectacle, à 21 h 15 à la salle d’animation.

Campouriez.

- Concert Duo de flûtes Sostenuto à 20 h 30 à l’église de Bez-Bédène.

Centrès.

- Cinéma en plein air – projection du film « le tableau », à 21 h dans la cour du château de Taurines.

Cruéjouls.

- Fête ; apéro concert avec les groupes « Anka », et « On naît pas bon mais on se marre », à 20 h.

Decazeville.

- Marché gourmand nocturne de 19 h à 23 h à la zone des Equipages.

Espalion.

- Concert avec le groupe « les Duganels » , repas, à 20 h sur la place de la mairie.

- Concours de pétanque en doublette, à 20 h 30. Au Foirail.

- Concours « peintres au bord de l’eau », de 14 h à 18 h.

- Rencontre avec Julien Cavaillé tourneur sur bois et concert avec Phil Riza, à 17 h 30 au Biobab.

- Soirée observation des étoiles, à 23 h au plateau de la Gare.

Estaing.

- Marché nocturne gourmand, sur l’esplanade du foirail.

Florentin-la-Capelle.

- Flo’stival ; concert avec les groupes « Les Sheriff », « the Mercenaries », « Sors tes couverts », à 19 h 30.

Foissac.

- Fête ; repas animé par le groupe « Esta’fêtes »,

Golinhac.

- Soirée conteur « ceux du village » avec Yves Lavernhe suivie d’un repas, à 19 h.

Laguiole.

- Fête de la St-Laurent ; concours de pétanque,

- Marché artisanal, sur la place du Taureau.

- Quine des éleveurs du syndicat de la race aubrac, à 20 h 30 au gymnase.

Lédergues.

- Fête votive à Falguières ; marché de pays animé par le groupe « Tchoutchou-Cats » suivi du DJ Francis.

Marcillac-Vallon.

- Foire aux vins, de 16 h à 22 h. sous les platanes.

Monastère (Le).

- Marché des producteurs de pays animé par « Don Diego », à 19 h dans le parc de la Briane.

Montrozier.

- Concours de pétanque à 20 h 30. au stade de Gages.

Mur-de-Barrez.

- Concert de Miss Nanie, à 11 h à l’église.

Najac.

- Visite commentée de la Maison du Gouverneur, à 15 h.

Naussac.

- Fête à Bez de Naussac ; concours de belote, à 21 h.

Pont-de-Salars.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; repas suivi d’une animation, à 19 h aux Rousseleries.

Prades-d’Aubrac.

- Fête ; concours de belote, à 21 h à la salle des fêtes.

Réquista.

- Soirée « agneau grillé » animée par l’Accordéon Club Réquistanais, à 19 h 30 sous la halle derrière la poste.

Rullac-Saint-Cirq.

- Fête ; 19h, tournoi de sixte ; 21h, concours de belote,

Saint-Côme-d’Olt.

- 66e Festival du Rouergue – Cultures du Monde ; spectacles, à 20 h 30 sur la place de la mairie.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Conférence sur « » le temps des ambitions de l’Aveyron » présentée par Yves Gantou, à 21 h dans l’auditorium.

Saint-Hippolyte.

- Fête ; concours de belote, à 20 h à la salle des fêtes.

Saint-Laurent-d’Olt.

- Fête ; tournoi de sixte, à 18 h 30.

Saint-Laurent-de-Lévézou.

- Cinéma en plein air – projection du film « Des mains en or », à 21 h 15. aux abords de la salle des fêtes.

Saint-Santin.

- Visite guidée du village double de St-Santin, à 15 h. Rendez-vous place des deux églises.

Salles-Curan.

- Fête des Canabières ; concours de belote, à 20 h 45.

Salles-la-Source.

- Jeu de piste : escape game intitulé « le secret de l’alchimiste » de 11 h à 19 h. au château du Colombier.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Visite aux flambeaux de la bastide, tous les vendredis jusqu’au 25 août à 21 h.

- Marché de producteurs de pays en nocturne ; animation avec le groupe « FT Soul », de 18 h à 22 h.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs à 19 h. place des Tilleuls ; 20h30, concert avec le groupe « Swan’s Band »,

Vibal (Le).

- 66e festival du Rouergue Cultures du Monde ; spectacle, à 21 h à la salle des fêtes.

Villeneuve.

- Concert orgue et violoncelle, à 18 h à l’église.



Samedi 12 août



Arvieu.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; spectacle, à 21 h à la salle des Tilleuls.

Bessuéjouls.

- 19h30, apéritif dansant suivi d’un repas ; 22h30, concert, à la salle des fêtes de St-Pierre.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Campouriez.

- Concert Duo de flûtes Sostenuto à 20 h 30 à l’église de Bez-Bédène.

Cassuéjouls.

- Vide-greniers, à 8 h 30.

Conques.

- Atelier d’improvisation avec La Fabrique à musique à 11 h au centre Européen.

- 41e Rencontres musicales ; concert, à 21 h 30.

Cruéjouls.

- Fête ; 20h, apéro concert suivi d’un bal disco avec « Tryum » et DJ « Skydum ».

Espalion.

- Apéro-concert avec les groupes « Zico » et « Berzinc, à Flaujac.

- Concours « peintres au bord de l’eau », de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

- Marché de Lauz’Arts, de 9 h à 17 h sur le boulevard Joseph-Poulenc.

Espeyrac.

- Fête ; 14h, concours de pétanque en doublette ; 20h, apéro concert suivi d’un bal,

Florentin-la-Capelle.

- Fête ; quine, à 20 h 30.

Foissac.

- Fête ; 9h, concours de pétanque pour enfants ; 14h, concours de pétanque en doublette ; 19h, marché gourmand animé par les groupes « les Dès Accordés » et « Love Song » suivi d’un bal avec Malt 3

Lacroix-Barrez.

- Portes ouvertes du musée du Cardinal Verdier, de 9 h à 18 h.

Laguiole.

- Fête de la St-Laurent ; 10h, ball trap ; 15h, tournoi de foot ; 20h, bal disco,

Lédergues.

- Fête votive à Falguières ; repas champêtre ; 22h, bal avec Mathieu Martinie

Naucelle.

- Vide-greniers et Débal’Art, de 8 h 30 à 17 h 30.

Naussac.

- Fête à Bez de Naussac ; 8h, déjeuner tête de veau ; 12h, apéritif suivi d’un repas ; 17h, défilé de chars ; 19h, repas ; animation avec la disco Domingo

Pomayrols.

- Fête ; cinéma en plein air – projection du film « les Choses Simples », à 21 h 30 sous un chapiteau, au cœur du village.

Pont-de-Salars.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; 18h, concert, 20h30, repas.

- Concert des « Jeunes Talents », artistes russe et vénézuélien, à 17 h 30 à l’église de St Georges de Camboulas.

Prades-d’Aubrac.

- Fête ; 14h, concours de pétanque ; 20h, apéro concert avec le groupe « Les Duganels » suivi du groupe LOL ; bal disco.

Recoules-Prévinquières.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; spectacle, à 21 h à la salle des fêtes.

Rodez.

- Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

- Rodez Plage, jusqu’au samedi 19 août au Haras.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 14 à 22 h.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; spectacle, à 21 h. à la salle des fêtes.

Rullac-Saint-Cirq.

- Fête ; 19h, marché gourmand animé par Duo Symmetry ; 22h, concert avec le groupe « La Déryves » suivi de la disco Equinoxe.

Saint-Amans-des-Cots.

- Concours amical de quilles de huit suivi d’un repas, à 17 h 30 au terrain de quilles de Sangayrac.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Fête des Parisiens ; concours de pétanque en doublette, à 14 h.

Saint-Hippolyte.

- Fête ; jeux divers ; 19h, soirée bulles avec Star 2000.

Saint-Laurent-d’Olt.

- Fête ; 9h30, trail ; 14h30, concours de pétanque en doublette ; 19h30, apéro concert avec le groupe « Hashtag à Deux » ; 21h, repas suivi d’un concert avec le groupe P2M,

Saint-Parthem.

- Fête à Port d’Agrès ; 18h, randonnée pédestre ; 20h, repas animé par la disco DJ Ben.

- Fête à Port d’Agrès ; 8h, déjeuner tripous/tête de veau ; 9h, concours de pêche ; 14h, concours de pétanque en doublette.

Saint-Salvadou.

- Spectacle avec les caisses à savon.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Jeu de piste : escape game intitulé « le secret de l’alchimiste », de 11 h à 19 h au château du Colombier.

- Marché gourmand à 19 h sur la place du Griffoul.

- Cinéma en plein air – projection du film « Le voyage dans la lune », à 21 h 30.

Salmiech.

- Ouverture du musée du Charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Fête de la Lumière ; lâcher de lanternes ; traversée de la place des Arcades par le funambule du Cirque des petites Nature ; concert, sur la place des Arcades.

Sévérac-le-Château.

- 66e festival du Rouergue Cultures du Monde ; animation des rues, à 18 h.

Thérondels.

- Conférence de Michel Georgin sur l’ouvrage « du Mazuc au Buron », à 10 h à la coopérative fromagère de Thérondels.

- Fête ; soirée musicale.

- Nuit des étoiles, à 22 h à l’observatoire de Frons.

Valady.

- Marché des producteurs de pays, de 18 h 30 à 23 h. sur la place de l’église.

Vézins-de-Lévézou.

- 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; spectacle, à 21 h à l’espace vézinois.

Villefranche-de-Rouergue.

- Festival Le labyrinthe musical en Rouergue ; chants polyphoniques occitans, à 18 h 30 à la chapelle des Pénitents Noirs et chants d’amour avec « l’Ensemble L’Aubade », à 20 h 30 à l’église des Augustins.



Dimanche 13 août



Alrance.

- Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune de 14 h à 19 h.

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h. Espace Raymond-Lacombe (couvert).

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Colombiès.

- Fête à Talespues ; 8h30, déjeuner aux tripous ; 14h, bal avec Sylvie Pullès.

Cruéjouls.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous ; 14h, concours de pétanque ; 14h30, chasse au trésor ; 19h30, apéro concert avec le groupe Chicken Brother» ; 20h30, repas animé par «The Wipers».

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage de 14 h à 18 h 30.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

Espeyrac.

- Fête ; 8h, déjeuner tripous/steak ou tête de veau ; 15h, jeux intervillages ; 20h, repas suivi d’un bal musette.

Florentin-la-Capelle.

- Fête ; 8h déjeuner aux tripoux/tête de veau ; jeux en bois ; tournoi de volley ; apéro-concert avec «les mal barrés» ; repas ; bal avec L. Molinarie.

Foissac.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous .

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée «Nos campagnes autrefois», de 14 h à 19 h.

Grand-Vabre.

- Marché estival de 9 h à 13 h sur la place de la mairie.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Fête de la St-Laurent ; 8h, déjeuner tripous/tête de veau ; 11h30 lancer d’œufs ; apéro concert suivi d’un karaoké ; 15h, défilé de chars ; 17h30, course de caisses à savon ;19h30, repas-concert ; 22h45, feu d’artifice.

Lédergues.

- Fête votive à Falguières ; 15h, concours de pétanque en doublette ; apéro dansant animé par Gilles Saby.

Loubière (La).

- Concert avec Gianfranco Garofalo et Larissa Strelmikova, à 17 h 30 à l’église de Cayssac.

Naucelle.

- Journée intergénérationnelle organisée par les «Amis de Jalenques»; animations diverses ; concert.

Pomayrols.

- Fête ; déjeuner aux tripous ; jeux divers ; retraite aux flambeaux ; feu d’artifice ; bal avec Olivier Teyssèdre,

Pont-de-Salars.

- Clôture du 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; 11h, défilé dans les rues ; 14h30 et 21h, spectacle.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

- Fête ; 15h30, jeux divers ; 16h, spectacle intitulé «Conquêtes» ; 20h30, repas dansant animé par Guillaume Fabre,

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h. à Lincou.

Rodez.

- Rodez Plage, jusqu’au samedi 19 août. au Haras.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Rullac-Saint-Cirq.

- Fête ; 8h30, déjeuner au sanglier ; randonnée pédestre ; 14h, concours de pétanque ; 20h, repas animé par le groupe «Contre Temps».

Saint-André-de-Najac.

- Visites de la chapelle Notre Dame de Laval de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Fête des Parisiens ; balade contée au clair de lune avec Yves Lavernhe, à 20 h 30.

Saint-Hippolyte.

- Fête ; 8h déjeuner aux tripous ; vide-greniers ; 12h, repas ;14h, concours de pétanque ; jeux divers ; ball trap.

Saint-Laurent-d’Olt.

- Fête ; vide-greniers ; 8 heures, déjeuner tripous ; 15heures, spectacle caisses à savon ; 19h30, apéro concert avec le groupe «Latitude» 20h30, repas ; soirée disco avec Wesley,

Saint-Martin-de-Lenne.

- Fête ; concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Brocante et vide-greniers ; marché des producteurs de pays ; 12h30 et 20h30, repas.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Jeu de piste : escape game intitulé «le secret de l’alchimiste» de 14 h à 19 h au château du Colombier.

- Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano, à 17 h à l’église Saint-Paul.

Salmiech.

- Ouverture du musée du Charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Selve (La).

- Visite de l’église St-Martial, à 10 h à Lagarde.

Thérondels.

- Fête ; 20h30, concours de belote à la salle des fêtes.

- Nuit des étoiles, à 22 h à l’observatoire de Frons.

Trémouilles.

- Deuxième Salon des artistes amateurs, de 9 h à 18 h à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

- Marché gourmand animé par «Nelly Music», à 19 h. place St-Jean.

Villeneuve.

- Salon du livre, de 9 h à 17 h sur la place Saumade.