Saint-Amans-des-Cots. Un concert de haut vol en l’église

L’église de Saint-Amans-des-Côts était comble pour ce magnifique concert de musique classique "Les rêveurs" : quintette pour clarinette et cordes, de Carl Maria von Weber et Sextuor à cordes opus 48 d’Antonin Dvorak interprétés par des musiciens de talent et de renommée internationale.

Le public enchanté, vibrait aux sons des instruments de musique et les musiciens ont été longuement ovationnés.

Proposées par l’Association Culturelle de l’Argence (Acla), cette année les fêtes musicales de l’Aubrac 2023 (saison 8) avaient pour thème "Des titans aux étoiles" sous la direction artistique d’Anne Le Bozec et Alain Meunier.

Pour cette édition, ils avaient programmé une série de 6 concerts totalisant 20 œuvres de musique dites de chambre, c’est-à-dire, destinée à de petits ensembles – quatuors et autres quintettes – de cordes, cuivres, bois, percussions.