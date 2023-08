Les Jeux olympiques et les Aveyronnais : Alexandre Bardenet, escrimeur à Tokyo

Alexandre Bardenet est un membre de l’ERA (Escrime Rodez Aveyron). En 2021 il a participé au Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. En tant qu’athlète épéiste. Retour sur son parcours et son ressenti.

Alexandre Bardenet est un habitué des compétitions de haut niveau. En 2021 il fait déjà partie du top 15 mondial d’escrime, et il connaît très bien le groupe France avec qui il est sacré champion du monde en 2019.

La pression des Jeux

Son expérience ne l’empêche pas de ressentir une pression particulière lors des JO : "C’est la compétition qu’un athlète de haut niveau attend tout au long de sa vie, pour marquer son histoire et l’histoire du sport", explique-t-il. Un tournoi qui se déroule dans une ambiance particulière, notamment au village olympique où tous les compétiteurs se côtoient.

"On voit l’investissement des autres athlètes, peu importe le sport, je me souviens un matin avoir déjeuné à côté de Novak Djokovic. Au début on regarde et on contemple puis on rentre vite dans un état de concentration extrême", décrit le Ruthénois. Forcément, les enjeux sont différents, "la pression est plus grande, notamment de la part de la France qui veut voir ses athlètes réussir et des médias, qui sont nombreux à vous accueillir après chaque épreuve, c’est un climat difficile et prenant".

Une atmosphère qui n’empêchera pas Romain Bardenet de bien attaquer la compétition. Il se hisse jusqu’en 8e de finale mais c’est à ce stade qu’il connaît la désillusion puisqu’il perd contre l’italien Santareli. En équipe, la France se hisse à la cinquième place en perdant face au Japon, futur vainqueur de la discipline. Malgré tout, sa prestation le conforte dans le top 15 mondial à cette époque.

Un Ruthénois peut en cacher un autre

Lui, la vit comme "une plaie qui va rester gravée longtemps, je visais la victoire, si on veut performer il faut toujours se donner un objectif élevé". Pour chercher réconfort, il pouvait compter sur son coéquipier Samuel Jau, lui aussi membre de l’ERA et armurier lors des JO 2021. "C’était bien d’avoir une vieille connaissance dans l’équipe, on se retrouvait dans la chambre quand on avait un coup de mou pour jouer aux cartes."

L’histoire n’est pas finie

Avec le temps Alexandre Bardenet a pris du recul sur sa désillusion et déclare être « content d’y avoir participé, car je sais ce qui m’attend pour la suite ». Et le moins que l’on puisse dire c’est que la suite semble glorieuse. Récemment, l’athlète est entré dans le top 5 mondial.

Cette année, il a remporté en soliste deux championnats du monde : à Buenos Aires et à Istanbul. En équipe, les bleus ont décroché la médaille d’argent lors des championnats du monde à Milan, en s’inclinant contre les locaux italiens en finale. À savoir que les Français étaient les tenants du titre de 2022. Dans le viseur il a alors les JO de Paris 2024 pour refermer cette plaie, et cette fois-ci il compte bien rentrer avec une médaille d’or.