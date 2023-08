CARTE. Orages et canicule : 37 départements en vigilance, risques d'orages du Sud-ouest à l'Est ce dimanche

Trois de ces départements ont été placé en vigilance orange pour la canicule. On détaille.

La chaleur est toujours majoritairement là, pour ce dimanche 13 août, même si le ciel a tendance à se voiler partiellement. 37 départements sont concernés ce dimanche par des vigilances canicule et/ou orages.

Déjà placé en vigilance orange pour la canicule et jaune pour les orages, le Rhône reste en orange aujourd'hui, mais est rejoint par deux autres départements limitrophes pour la canicule : l'Isère et l'Ain, également en vigilance jaune pour les orages. des températures allant jusqu'à 34°C seront à nouveau relevées.

La Loire est quant à elle placée en vigilance jaune, autant pour la canicule que pour les orages.

Trois départements sont uniquement concernés par une vigilance jaune canicule :

Haute-Savoie

Drôme

Ardèche

Risques d'orages dans l'après-midi

Quant aux risques d'orages, ils concernent 27 autres départements, notamment du centre et de l'est de la France, où ces orages potentiels débuteront vers 14 heures dans les départements du centre de la France, et 16 heures à l'est, où là ces orages, localisés, pourraient également éclater en soirée et dans la nuit.

37 départements mentionnés par Météo France dans le cadre de vigilances pour les orages et la canicule. Météo France - Capture d'écran

Deux départements du sud-est de la France pourraient également connaître des épisodes orageux dans l'après-midi, plus précisément entre 14 et 19 heures :

Alpes-Maritimes

Alpes de Haute-Provence

Enfin, des départements du sud-ouest sont également menacés par les orages, mais en soirée, à partir de 22 heures :

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques, où ces orages sont annoncés avec certitude.

Puis le risque d'orages gagnera le Lot-et-Garonne et la Dordogne.

La Corse, le Nord, la Bretagne, le littoral méditerranéen, la Normandie, et l'Occitanie font partie des régions qui ne sont concernées par aucune vigilance.