CARTE. Risques de feux de forêt : les deux tiers de l'Occitanie encore en vigilance, ce dimanche

Une nouvelle journée de chaleur va battre son plein dans l'Hexagone, en ce week-end prolongé du 15 août. Ce dimanche 13, de nombreux départements du sud de la France doivent composer avec une vigilance feux de forêt. Dont l'Occitanie.

Deux tiers de la région

Selon la météo des forêts du jour, 9 des 13 départements d'Occitanie sont en jaune, ce dimanche : le danger feux de forêt y est évalué comme modéré. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne sont mentionnés par Météo France, ce dimanche 13 août 2023.

La vigilance feu de forêt concernera encore une grande partie de l'Occitanie. Météo France - Capture d'écran

Deux départements en orange

À l'échelle du pays, c'est donc la quasi-totalité de la moitié sud qui fait face à une vigilance. Pour deux territoires, elle sera au niveau orange, avec un danger supérieur, jugé élevé. Ce sera le cas pour le Vaucluse et le Var. 22 territoires sont, en tout, cités par Météo France pour ce danger de feux de forêts, ce dimanche.

Encore chaud ce dimanche

Au rayon des prévisions, Météo France planche sur des températures supérieures à 30°C, dans l'après-midi, sur une grande partie de la région Occitanie. Il fera 34°C dans le Gard, 33°C en Aveyron et dan le Tarn, et 32°C en Lozère, dans l'Aude et dans le Lot.