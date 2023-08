Campuac. La fête de la Saint-Pierre autour du lac fut une première très réussie

Nous ne négligerons pas les soirées du jeudi soir avec le cinéma itinérant, celle du vendredi avec le concert à l’église et le concours de pétanque, celle du samedi avec l’Avey’run dans l’après-midi, puis en soirée, l’apéro concert, sa paella, ses groupes de musique suivi du bal animé par Fly Night. Nous ne négligerons pas non plus le déjeuner aux tripoux, à la tête de veau ou sucré du dimanche matin, la messe et le vin d’honneur offert par la municipalité, mais le clou des festivités 2023 a été sûrement la fête de l’après-midi au bord du lac dans une ambiance guinguette avec ses jeux divers : rampo de quilles, lancer d’œufs, tir à la carabine, pesée du jambon, promenade en barque et surtout le passage au-dessus du lac en tyrolienne. L’occasion de rencontrer les autres, de converser avec les visiteurs nombreux en cette période de l’année.

Le dimanche s’est terminé au quillodrome, par un apéro animé par "la carriole" suivi du traditionnel repas jambon à la broche – aligot. La pêche aux canards amusait les enfants.