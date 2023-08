Decazeville. Les spectacles et sorties inscrits à l’agenda du territoire

Plusieurs rendez-vous sont proposés toute cette semaine aux touristes et aux autochtones.

Mardi 15 août : quine d’été de la pétanque du Gua, à Aubin. Arcades du Gua, square Ambroise Croizat, 15 heures.

Mercredi 16 août : Excursion "on y va en bus". RDV à 13 h 45 place Jean Jaurès, à Cransac, 13 h 55, gare routière à Decazeville. Visite du Château de Pagax à Flagnac : découvrez l’histoire de cette importante forteresse du Moyen-Âge devenue château en 1259 et demeure d’un noble fonctionnaire Royal pour fixer l’autorité du Roi de France en cette contrée. Suivie de la visite de la ferme Les Trois Marcassins à Saint-Parthem : élevage de sangliers, conserves et charcuteries de porc et de sanglier. Visite, explications, dégustation. Mini. 10 personnes, maxi. 22 participants. 9 €/personne. Réservation jusqu’à la veille, office de tourisme : 05 65 63 06 80.

Toujours mercredi, théâtre à Livinhac-le-Haut, "Un dernier miracle ou les péripéties d’une âme courageuse", 19 heures, place du 14 juin. Un voyage initiatique au cœur d’un conte des 1 001 nuits. Entrée libre, renseignements au 05 65 63 33 84.

Jeudi 17 août : visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures au bureau de l’office de tourisme de Decazeville. Tarifs et réservations : 05 65 43 18 36.

Animations à la guinguette chez Jaja, berges du Lot à Saint-Parthem : à 19 heures, musique heureuse avec Télescope ; à 20 heures, chanson française avec Christine Demichelis.

Vendredi 18 août : rendez-vous à l’office de tourisme de Cransac à 15 heures. Découvrez la géologie du territoire à travers une conférence illustrée, ainsi que le phénomène de combustion spontanée du charbon, à l’origine du thermalisme de Cransac. Nous cheminerons ensuite dans la forêt de la Vaysse, à la rencontre de ses richesses naturelles. Tarif : 4 € (avec Visit’carte : 3 visites 10 €). Mini. Réservation jusqu’à la veille : 05 65 63 06 80.

Le même jour, à 18 heures, en l’église Notre Dame de Decazeville, concert avec "The Temple Ensemble", Pour la huitième année consécutive, la jeune et talentueuse clarinettiste Poppy Beddoe vient se produire à Decazeville avec son groupe de musique de chambre londonien "The Temple Ensemble". Infos : 05 65 43 26 43.