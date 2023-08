Pour lui, la cuisine est aussi un jackpot : découvrez la fortune du chef ruthénois Cyril Lignac

Entre ses restaurants, ses émissions de télévision et ses ouvrages, le cuisinier le plus célèbre d'Aveyron s'est offert un matelas confortable pour ses vieux jours. On détaille.



La cuisine, ça peut rapporter gros, à condition d'y mettre la qualité. Et le chef le plus médiatiquement connu de l'Aveyron, le Ruthénois Cyril Lignac, peut en témoigner. Mais pour remplir sa tire-lire dans le milieu gastronomique, il faut s'y prendre tôt, miser sur la qualité, et saisir l'opportunité qui se présente. Ainsi, après une formation déjà au top (chef), quand il ouvre son premier restaurant parisien le Quinzième en 2005, à l'âge de 28 ans, Cyril Lignac a eu la chance d'être suivi dans les débuts de cette aventure par les caméras de M6 pour l'émission "Top chef". Depuis, les caméras ne vont plus quitter sa cuisine.

Côté table

Aujourd'hui, Cyril Lignac dirige six restaurants parisiens, un londonien, plus six pâtisseries et une chocolaterie à son nom. Sur les revenus que dégage Cyril Lignac avec tous ses établissements, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'un chef de restaurant bistronomique touche environ 3 000 € par mois. Mais ce n'est pas par cette activité-là que sa fortune s'est faite. Un fortune estimée par Capital à 4,5 millions d'€ en 2013, puis 10 millions d'€ en 2020.

Côté télé

"Top Chef", puis "Le meilleur pâtissier" ou "Tous en cuisine" qui a fait son retour le lundi 7 août sur M6 : en moyenne, Cyril Lignac toucherait environ 20 000 € par mois pour ses programmes, et 250 000 € par saison.

Préparez vos ingrédients ! On se retrouve dès ce soir, à 18h35, sur @M6 pour la 1re de Tous en Cuisine recette d'été ! pic.twitter.com/Yq7JctQwq6 — Cyril Lignac (@cyril_lignac) August 7, 2023

Côté livres

Auteur prolixe, c'est étrangement là qu'il faut rechercher la principale source de revenus du chef préféré des Français. Cyril Lignac a signé pas moins de 43 ouvrages, dont pas mal de best-sellers. Une activité plumitive qui lui aurait rapporté entre 5,6 et 10 millions d'euros, selon les sources.

D'autres revenus en option

Autres éventuelles sources de revenus pour le boulimique Ruthénois, la publicité (au minimum entre 15 000 et 25 000 € pour un chef, selon Boursorama), et d'éventuels dividendes venus des réseaux sociaux pour ses prestations d'influenceur (il est l'un des chefs cuisiniers les plus suivis sur Twitter -plus de 380 000 abonnés- et Instagram -plus de 3 millions d'abonnés-). Sans oublier le "consulting" de restaurant" (pour le matériel, l'aménagement, la formation des équipes de cuisine, la création de la carte...) qui peut dépasser les 100 000 €. Et quelques autres...