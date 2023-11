Tous en cuisine : on connaît le menu qui sera préparé en direct par Cyril Lignac depuis Rodez ce vendredi !

Cyril Lignac cuisinera en direct depuis la place de la Cité de Rodez ce vendredi, le menu a été dévoilé.

Dans le cadre de son émission "Tous en cuisine", le chef Cyril Lignac va faire saliver les spectateurs et les Ruthénois en cuisinant depuis la place de la Cité de Rodez, vendredi 24 novembre 2023, en direct avec son complice Jérôme Anthony.

Tous les jours de cette semaine, à 18h30, le chef originaire de l'Aveyron va préparer un menu de fêtes pour donner des idées de réjouissances à Noël, depuis une ville différente. On sait enfin ce que va cuisiner Cyril Lignac à Rodez.

Contrairement aux autres émissions, pas question de se lancer dans un plat et un dessert traditionnel, c'est une formule de buffet que va confectionner le chef. Il sera composé de crackers et mayonnaise aux algues, d'un feuilleté aux herbes et ricotta, et enfin de poisson blanc aux fruits de la passion. Pour reproduire la préparation ou pour cuisiner en direct avec Cyril Lignac, la liste des ingrédients complète a également été communiquée :

Une place de la Citée aux couleurs de Noël

En 2022, l'émission de Cyril Lignac avait enregistré une moyenne de 1,36 million de téléspectateurs. Tous en cuisine était également passé par l'Aveyron en faisant une halte à Villefranche-de-Rouergue, en la présence du présentateur Jérémy Anthony.

Cette fois-ci, le chef aveyronnais sera là en chair et en os. La place de la Cité sera décorée dans un esprit de Noël pour l'occasion, certains Ruthénois auront déjà aperçu le sapin géant être dressé ce week-end.