Rodez : "Tous en cuisine" ou tous place de la Cité ce vendredi soir avec Cyril Lignac !

Pour clôturer sa deuxième semaine, l’émission de M6 se déroulera depuis la place de la Cité où Jérôme Anthony assurera l’animation pour cette recette de fêtes donnée par Cyril Lignac, qui sera, lui, dans sa cuisine.

L’émission de Cyril Lignac "Tous en cuisine" aura forcément un goût particulier ce soir sur M6. A 18 h 30, depuis sa cuisine où il va proposer un petit menu de fêtes, comme le veut le concept de son émission, le chef le plus médiatique de France apercevra sur son petit écran la place d’une ville qu’il connaît bien !

On peut s’attendre à ce qu’il y ait du monde à l’ombre du clocher de Notre-Dame, même si beaucoup ne le cachent pas, ils auraient préféré avoir l’enfant du pays en chair et en os à leurs côtés ! Mais peu importe, le moment s’annonce fort sympathique, avec l’animateur Jérôme Anthony qui, lui, sera bel et bien sur la place pour exécuter les recettes du jour. Tout comme plusieurs familles qui seront derrière leurs fourneaux. Puis il y a cet invité mystère (l’animateur Stéphan Rotenberg et l’humoriste Alex Vizerek étaient de la partie en début de semaine) ou cet objet mystère (Jérôme Anthony a ainsi passé l’émission en tenue de pompier) qui viendra pimenter la soirée !

Plus d'un million de téléspectateurs attendus

Ce sont en tout cas plus d’un million de téléspectateurs qui seront devant leur télé ce soir pour profiter des bons conseils et de la bonne humeur de Cyril Lignac. L’occasion peut-être de vous aussi mettre le tablier de cuisine. Ce soir, le chef ruthénois a choisi un petit menu exotique avec crakers et mayonnaise aux algues, feuilleté aux herbes et ricotta, et poisson blanc au fruit de la passion (tous les ingrédients nécessaires ci-dessous).

Tout est donc réuni pour passer une bonne soirée place de la Cité, où le public est attendu à partir de 17 heures.