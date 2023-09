Rodez : Anne Gayral, la "Cyril Lignac" de la couture, livre de nouveaux secrets dans son troisième livre

En plein Festival du développement durable, la couturière ruthénoise Anne Gayral, créatrice de l'Atelier des gourdes, sort un troisième livre dans lequel elle livre ses secrets pour redonner vie facilement à ses habits oubliés. Dans l'esprit des deux précédents, "La couture" et "Ma première garde-robe", elle publie "La couture upcycling". Un nouveau best-seller en vue pour la maison d'édition Mango.

Samedi 30 septembre, c'est avec deux machines à coudre sous les bras qu'Anne Gayral débarquera à la Maison du livre pour une séance de dédicaces comme elle les aime. Avec du fil, des chutes de tissus, des sourires, des échanges et ce sentiment de partager un moment sympa avec d'autres personnes autour de ce qui aujourd'hui lui procure une certaine notoriété : la couture.

En dédicace à la Maison du livre ce 30 septembre

Et a changé la vie de cette professeur des écoles qui, en 2017, en optant pour la couture, n'imaginait certainement pas qu'elle dédicacerait un jour un troisième livre. "La couture upcycling" en l'occurrence. Qui s'annonce comme un nouveau livre à succès pour la maison d'édition Mango après "La couture" et "Ma première garde-robe".

Un malentendu à trois millions de vues

"Et dire que tout cela est quand même parti d'un malentendu", rigole Anne Gayral, dans son atelier de l'avenue des Quinze-Arbres. Un malentendu à trois millions de vues ! Quand en plein confinement, elle a fait un petit tuto sur internet pour coudre soi-même son masque, labellisé Afnor qui plus est. La professeur des écoles et son art de la pédagogie mêlée à cette envie de coudre dans cette période où l'on a du temps lui permettent de tisser une belle toile sur le net.

Emission, plus de 100 000 followers

Émission de TF1, plus de 100 000 followers... Si la couture était aussi médiatisée que la cuisine, elle serait de la partie, voire la "Cyril Lignac" de la couture !

Quoi qu’il en soit, après ce "malentendu" trois maisons d'éditions la remarque."La première me donnait carte blanche, la deuxième visait tout ce qui concernait les bébés, la troisième était orientée sur l'enseignement de la couture". Une troisième option qui lui convent bien évidemment. D'autant qu'elle n'est pas du genre couture tiré à quatre épingles. "On a le droit à l'erreur, que cela ne soit pas parfait. À certains moments, il faut un café, ou dormir un peu", se marre-t-elle. "En tout cas on peut faire des gourderies !"

Faire de la couture un rendez-vous

simple du quotidien

C'est dans cet esprit-là qu'elle anime ces ateliers couture, "d'où tout commence et tout finit", glisse-t-elle avec malice. Très souvent, elle puise en effet son inspiration auprès des personnes avec qui elle fait de la couture pour être sûre que les formules qu'elle emploie, les techniques qu'elle propose dans son livre sont bien comprises et bien accessibles...

Car avec Upcycling, elle vise avant tout à proposer des techniques simples pour remettre des habits au goût du jour. À l’instar de cette chemise d'hommes transformée en chemisier sans manche très sympa. "Je fais pareil avec des habits de mes enfants" sourit-elle. Si bien que la petite sœur met des habits idéalement transformés de son grand frère sans que l'on puisse sans rendre compte.

Petite fille de couturiers, qui a véritablement découvert l'univers du tissu coloré en Inde lorsqu'elle y a enseigné le français durant trois ans, elle veut faire de la couture un rendez-vous simple du quotidien. Quand bine même cela demande du temps. Et je constate que de plus en de monde, des jeunes notamment ont envie de prendre ce temps-là", se réjouit-elle. Un temps pas incompatible avec celui de la lecture par exemple. Samedi 30 septembre, à la Maison du livre, elle invitera les visiteurs à fabriquer avec elle joli marque-page avec des chutes de tissus qu'ils pourront glisser dans son livre.