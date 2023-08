Naucelle. Un trio jazz pour finir l’édition 2023 de "Musique en Naucellois"

Après le succès des deux premiers concerts à Naucelle (Carmen Cuisine) et à Camjac (Quatuor Métamorphoses), c’est le samedi 19 août à 18 h qu’aura lieu le troisième et dernier volet de "Musique en Naucellois #2023" porté par l’association Le Citron Bleu, avec le concert du Trio jazz Pérez/Ricci/Blondeau, à Quins, au pied de la chapelle Saint-Clair de Verdun.

Marc Pérez et Freddy Ricci jouent de la musique jazz ensemble depuis plus de trente ans. Ils se connaissent très bien, sont très complémentaires dans leur jeu de guitare et maîtrisent à la perfection tous les standards de Django Reinhardt à Wes Montgomery en passant par Chet Barker.

Dans le cadre verdoyant et bucolique du site de Verdun, ils sauront faire vibrer le public avec leur swing et leur sensibilité. Ils seront accompagnés pour l’occasion par Fred Blondeau à la contrebasse pour un trio qui tient vraiment la route.

Infos et réservations : OT de Naucelle ou Le Citron Bleu 07 88 34 32 15 et billetterie en ligne du Citron : bit.ly/Lecitronbleu Attention concert à 18 h.