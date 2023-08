Crespin. Une bien belle soirée en musique et en théâtre à l’Ostal

L’Ostal ouvrait ses portes à une scène libre lors d’une soirée divisée en 2 parties, la première musicale et la seconde théâtrale. Vincent, le président de l’Ostal accueillait le public avec la lecture d’un conte. "Elijozef" saisissait ensuite sa guitare pour interpréter, en français et en occitan, quelques chansons.

"Les copains d’accords", avec André Bec, prenaient le relais, avec du Ferrat, Brassens, Padena, et une version de Paul Cousty, revisiter à la sauce Naucelloise : "sous le Pont de Tanus… on attend l’Omnibus…". Après un court entracte, Un Théâtre Sans Nom et sa troupe de 7 actrices et acteurs présentait son spectacle, avec des textes de Rolland Dubillard. Un ensemble de 6 scénettes où l’on retrouve humour, émotion et surprise. Le choix des "diablogues" est basé sur la variété des situations qu’ils proposent. La traduction occitane, dans une langue de tous les jours permet, à tous de les comprendre. Comment ne pas achever cette soirée par un morceau de Nadau et l’hymne d’Occitanie "Al fun de la Prado…" interprété par André Bec et les accordéonistes de la troupe.