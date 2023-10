Crespin. Une saison plus qu’honorable pour l’Ostal Jean-Boudou

Les membres du conseil d’administration de l’Ostal, se sont retrouvés en présence du maire de la commune André At pour faire un point sur la saison estivale. Une saison estivale qui a débuté au mois d’avril par un hommage important à Robert Marty, qui a donné son nom officiellement à l’esplanade de la maison d’écrivain. Une inauguration, en présence de plus de 80 personnes, d’élus, du monde du spectacle et de l’occitan. Robert Marty était l’un des tout premiers à croire à ce projet et le porter jusqu’à son terme.

La saison culturelle de l’Ostal a battu son plein durant les mois de juillet et août et le succès a été au rendez-vous des diverses manifestations proposées.

Prochaines animations

Dimanche 22 octobre (14 heures), l’Ostal rendra hommage à Ida Cros, décédée en 2022. La conteuse était la sœur de Louis Camboulives, ancien maire de la commune.

Mardi 31 octobre, à 15 heures avec le Centre Social et Culturel du Pays Ségali, un spectacle pour enfants (Héroïnes) est prévu à la salle des fêtes, avec des ateliers et un goûter.

Vendredi 3 novembre, un projet de "Maison hantée" est en cours d’élaboration. L’idée est de faire une kyrielle de petits contes (25 mn), avec une conteuse, un jeu de son et lumière dans la maison de l’Ostal, le thème serait bien sûr inspiré de l’œuvre de Jean Boudou.

Les grosses lignes culturelles pour 2024 ne sont pas encore formalisées mais la programmation laissera une grande part aux femmes : pièces de théâtre, film, bal et scène ouverte…

Pour 2025, date du 50e anniversaire de la mort de Jean Boudou, il est prévu d’organiser un évènement d’ampleur à l’Ostal avec toutes les forces vives occitanes. L’automne et l’hiver seront donc studieux pour les bénévoles de l’Ostal Jean-Boudou.