Crespin. De nombreuses personnes intéressées par la journée pédagogique sur l’eau

À l’initiative de l’Épage du Viaur sous la direction de Karine Lacan sa directrice, avec le concours du SMAEP (syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Viaur) et du CPIE (centre permanent d’initiative pour l’environnement antenne Rodez Émilie Cazes), une journée thématique était organisée, samedi 20 avril, à Lespinassole sur le thème de "l’économie de l’eau". Les trois entités mobilisaient leur personnel pour faire de cette journée une réussite.

Pari gagnant, avec une soixantaine de personnes qui faisaient le déplacement, un public intergénérationnel très intéressé par le sujet. Des panneaux explicatifs, étaient accrochés sur les murs de la salle des fêtes, une projection, et surtout des réponses précises données aux questions posées par le public.

Les visites permettaient au vice-président du SMAEP du Viaur, Claude Cazals, de faire un bref historique de la structure. Le SMAEP, crée le 1er janvier 2022, et doit répondre à trois missions : produire de l’eau de qualité et en continue aux abonnés, assurer sa distribution sur son réseau (182 km de canalisation, répartis sur douze communes, 2 450 abonnés, un volume de 438 000 m 3), en assurer la facturation (deux factures / an : en avril et novembre). Chaque visite permettait de découvrir tout le circuit, depuis le moulin de La Roque (prise d’eau brute sur le Viaur), la station de Lespinassole, qui assure le processus de traitement, et le réservoir du Roc (500 m3) pour l’alimentation gravitaire de l’ensemble du syndicat.