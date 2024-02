Crespin. L’Ostal rendra hommage à Jean Boudou

Quasi un an jour pour jour avant le cinquantenaire du décès de Jean Boudou (en 2025), L’Ostal entend lui rendre hommage cette année-là. Outre une plongée dans l’œuvre de l’auteur lors des visites guidées de l’Ostal et avant cela, chacun pourra profiter de belles soirées en plein air, entre concerts, théâtre, cinéma… Et il y en aura encore pour tous les goûts.

Alors tous ceux qui ont hâte de savoir ce que l’association culturelle leur a concocté pour les mois à venir et si vous souhaitez rejoindre l’équipe intergénérationnelle (il y a bien des moins de 30 ans qui s’intéressent à la culture occitane), le président de L’Ostal invite le plus grand nombre à l’assemblée générale qui aura lieu samedi 9 mars à la salle des fêtes de Crespin à partir 10 heures.

L’occasion d’une simple rencontre amicale ou plus si affinités.