Aveyron : les députés Mazars et Rousset signent une tribune contre le rappeur Medine

Accusé d’antisémitisme, le rappeur est convié à se rendre fin août aux universités d’été d’Europe Écologie-Les Verts et de La France insoumise. Dans une tribune, les députés aveyronnais Stéphane Mazars et Jean-François Rousset dénoncent cette présence et "l'islamo-gauchisme".

La polémique enfle depuis plusieurs jours et son invitation à participer aux universités d'été des partis Europe Ecologie-Les Verts et La France Insoumise. Dans un récent tweet, le rappeur Médine s'en est pris à l’artiste et essayiste Rachel Khan. "ResKHANpée", a-t-il écrit. Un jeu de mots teinté d'antisémitisme, alors que la principale intéressée est petite-fille de déportés juifs durant la seconde guerre mondiale. « Tout est dit… », a simplement réagi Rachel Khan, demandant à la classe politique, de gauche notamment, de se saisir du dossier. « Rachel Khan m’a traité il y a quelques jours de "déchet ». Je n’ai pas crié à l’islamophobie ni au racisme anti-arabe », s’est pour sa part défendu Médine, reconnaissant une « formule pas adaptée ».

Un rappeur "islamiste"

Ce dimanche, les députés aveyronnais Stéphane Mazars et Jean-François Rousset sont à leur tour montés au créneau via une tribune signée par plusieurs parlementaires de la majorité présidentielle. Ils demandent officiellement à Marine Tondelier, Secrétaire Générale EELV et Mathilde Panot, Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, de renoncer à inviter le rappeur Médine qu'ils qualifient "d'islamiste" à leurs universités d'été.

"En 1988, en proférant l'ignoble calembour "Durafour crématoire" lors de l'université du FN au Cap d'Agde, Le Pen père avait déclenché à juste titre une polémique considérable. Aujourd'hui, le rappeur Médine a pris place sur le podium de l'ignominie. L'allusion aux rescapés des camps de la mort et la mise en évidence du patronyme juif en fait une attaque antisémite indéniable et intolérable", écrivent les députés.

"Opportunisme électoral"

Et de poursuivre : "Il s'agit d'une grave récidive venant d'un militant islamiste qui a déjà appelé dans ses chansons à "crucifier les laïcards comme à Golgotha", usant d'un vocable de l'extrême-droite maurrassienne, et qui multiplie les quenelles antisémites à la sauce Dieudonné. Les partis de gauche et d'extrême gauche, EELV et LFI, ne peuvent plus maintenir leur invitation à participer à leurs universités d'été à cet individu sans se rendre complices de ses propos immondes, ni conforter le sentiment qu'il existe dans cette partie-là de la vie politique un courant islamo-gauchiste antisémite de conviction ou d'opportunisme électoral (...) L'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit. Ceux qui s'en rendent coupables doivent être jugés et condamnés par la justice et mis au ban de la vie publique", conclut la tribune. L’annonce de la venue de Médine à ces universités d’été a suscité une levée de boucliers jusqu’au sein de l’exécutif. Le ministre des Transports Clément Beaune a ainsi demandé aux partis écologiste et insoumis de revenir sur une invitation qu’il juge « indigne ».

N'ayant pas pris connaissance de cette tribune, le député aveyronnais de La France Insoumise Laurent Alexandre n'a pas souhaité réagir ce lundi.