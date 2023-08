Arvieu. Belle réussite pour les marchés d’été

Le village d’Arvieu s’anime autour des marchés. Chaque mercredi matin il y a une bonne raison de s’y rendre. Autour des stands traditionnels, un thème oriente le marché de seconde main et une animation différente est proposée.

Ce mercredi 16 août, l’association Obrador proposera un atelier de fabrication de la pâte à papier, support de beaucoup d’activités pour petits et grands. Cassandra amènera ses chevaux et poneys pour des balades et la rue centrale accueillera les étals de vêtements et de chaussures de 2nd main. À la fin du marché, les organisateurs pourront récupérer les vêtements pour les donner à une organisation humanitaire (que les sacs de ceux qui auront exposé).