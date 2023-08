De facile à difficile, cinq idées de sorties à vélo dans l’Ouest Aveyron

Les idées d’activités et de balades sur le territoire ne manquent pas, le vélo permettant notamment la découverte de la région.

Découverte du Ségala à Vélo – Châteaux et Viaduc du Viaur

Difficulté : Moyen à difficile

Distance : 60 km (boucle)

Durée : Environ 4 à 6 heures

Choisissez un point de départ dans la région du Ségala, par exemple Rieupeyroux, Naucelle ou Baraqueville. Pédalez vers le Château de Bournazel, et prenez le temps d’y faire une pause et de visiter l’extérieur et les jardins. Dirigez-vous ensuite vers Najac et continuez votre circuit en passant Belcastel avant t de revenir vers le point de départ. Attention, routes vallonnées. Planifiez votre itinéraire à l’avance et assurez-vous d’avoir des cartes ou une application de navigation.

Villefranche-de-Rouergue – Foissac

Difficulté : Moyen

Distance : 40 km (aller-retour)

Durée : Environ 3 à 4 heures

Commencez votre circuit à Villefranche-de-Rouergue, et suivez les routes locales en direction de Foissac, à travers plusieurs chemins de campagne. Une fois à Foissac, vous pouvez aussi faire une pause avant de repartir en visitant la Grotte de Foissac, qui abrite des peintures et gravures préhistoriques. Reprenez votre vélo pour le retour vers Villefranche-de-Rouergue en suivant le même itinéraire.

Boucle des Bastides

Niveau de difficulté : Moyen

Distance : Environ 50 à 60 km (boucle)

Durée : 4 à 6 heures

Point de départ à Villeneuve. Suivez les routes de campagne pour rejoindre chaque bastide. une boucle d’une cinquantaine de kilomètres. Explorez les ruelles, les places et les bâtiments historiques de chaque village. Planifiez votre itinéraire pour former une boucle en reliant plusieurs bastides. Assurez-vous de choisir des routes adaptées au vélo et de profiter des paysages ruraux.

Balade Vélo Rieupeyroux - Baraqueville

Niveau de difficulté : Facile

Distance : 20 km (aller-retour)

Durée : 1 h 30

Commencez à Rieupeyroux et pédalez en direction de Baraqueville en suivant les routes locales. La route est généralement plate et convient à tous les niveaux de cyclistes. Une fois arrivé à Baraqueville, prenez le temps de vous détendre et de profiter de cette petite ville. Ensuite, reprenez votre vélo pour le retour vers Rieupeyroux en suivant un itinéraire de votre choix.

Balade autour de Najac

Niveau de difficulté : Moyen

Distance : 37 km (aller-retour)

Durée : 3 à 4 heures.

Départ de Najac vers La Fouillade puis continuer à Saint-André-de-Najac. Là, prendre la D922 vers Laguéîe, idéal pour faire une pause et manger un casse-croûte. Repartir vers Najac en prenant la D47. Une boucle simple de plus de 3 heures.