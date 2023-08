Fêtes, bals, repas géants, festivals : les animations de ce lundi en Aveyron, à la veille du 15 août

Toute une foultitude de rendez-vous ce lundi 14 août. Car demain, c'est férié ! Voici une sélection non exhaustive.





Bouillac.

- Fête, concours de belote, à 20 h 30.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée, de 14 h à 18 h.

Comps-la-Grand-Ville.

- Fête, concert avec les groupes No Reso et AC Loustics suivi de la discomobile Media Laser,

Durenque.

- Visite du moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- visites guidées diverses, de 10 h 30 à 19 h 30 au château de Calmont.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre, de 14 h à 18 h.

- Ouverture du musée du Rouergue, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, de 14 h 30 à 18 h 30.

Goutrens.

- Visite du musée « nos campagnes autrefois », de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Marché des producteurs et artisans, à 19 h sur la place de l’église.

Montpeyroux.

- Ball trap, de 14 h à 19 h au lieu-dit « Les Albusquiès ».

Muret-le-Château.

- Fête, spectacle avec la compagniede clown Ktalop,

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h à Lincou.

Rieupeyroux.

- Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron ; 8h30, randonnée pédestre ; 9h, marché des producteurs de pays ; 12h, repas ; exposition de tracteurs et voitures anciens.

Saint-Parthem.

- Fête à Port d’Agrès, quine, à 21 h.

Sainte-Eulalie-d’Olt.

- Petit marché du lundi matin, de 8 h à 12 h.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, à19 h sur la place du village.

Salles-Curan.

- Visites guidées du village, à 10 h 30. Rendez-vous devant l’office de tourisme.

- Fête des Canabières ; apéro animé par « Chapeaux de Paille » ; 21h, repas,

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Selve (La).

- Visite de l’église Saint-Martial, à 10 h à Lagarde.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois, de 14 h à 18 h.

Thérondels.

- Fête, 9h, randonnée 4x4 ; 14h, concours de pétanque ; 19h, repas ; 21h, soirée avec Bernard Becker,

Vibal (Le).

- Fête à Frayssinhes, jeux divers ; 21h, repas ; 22h animation avec la disco mobile 2Y

Villecomtal.

- La Rue à tire l'aligot, dès 19 heures. Concert...

Liste non exhaustive !