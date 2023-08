Coubisou. Gros succès pour le quine d’été

La salle des fêtes de Verrières a accueilli de très nombreuses personnes venues passer une agréable soirée quine proposée par le comité d’animation. En raison du grand nombre de joueurs, le quine s’est déroulé dans la salle des fêtes et dans la pièce au sous-sol.

Richement dotés, les 16 tours de quines plus les deux super-quines ont ravi les heureux gagnants qui repartaient avec bon d’achat de 250 euros, machine à eau pétillante, bijoux, jambons, corbeilles gourmandes, produits locaux… Que du bonheur et des sourires pour les plus chanceux.

Cette manifestation estivale, qui a rencontré un énorme succès, a ravi les joueurs et les organisateurs. Bravo à tous et merci aux commerçants et particuliers pour leur générosité qui a contribué grandement à cette belle soirée estivale.