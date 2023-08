Il y a 50 ans, E.Leclerc inventait la Foire aux vins

(ETX Daily Up) - Connaisseurs ou amateurs, on a chacun une bonne raison de chiner les bonnes affaires de la Foire aux vins. Moment clé pour repérer de belles quilles à mettre en cave, sinon pour faire le plein d'étiquettes en vue des prochaines fêtes de fin d'année, ce rendez-vous ancré dans les habitudes des consommateurs est né en 1973 sur le parking d'un hypermarché E.Leclerc...

Rentrée des vins, bonnes affaires de la rentrée, soldes d'automne... Autant de façons de désigner la Foire aux vins pour signifier combien ce rendez-vous s'est inscrit durablement dans le calendrier et dans les habitudes des Français. 59% des amateurs du jus de Bacchus profitent de ces bons plans bachiques dans les grandes surfaces, révélait une étude Opinionway pour l'Observatoire des Nouvelles Consommations E.Leclerc en début d'année. Ils étaient 61% en 2021, selon une analyse du même institut de sondage pour Bonial. Une participation donc non négligeable dans un contexte de baisse de la consommation du vin en France de l'ordre de 70% en l'espace de 60 ans, d'après l'Office français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Désignée comme un rendez-vous pour faire le plein de bonnes affaires, la Foire aux vins résonne logiquement à l'heure où l'on en dit beaucoup de l'inflation et de ses répercussions sur les comportements d'achat.

Il y a cinquante ans, l'objectif était déjà de rendre plus accessibles des quilles - du bordelais notamment. Le projet est imaginé dans une région dénuée de vignes et davantage acquise à la cause du cidre : la Bretagne. Les patrons de deux magasins E.Leclerc de Vannes, dans le Morbihan, et de Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère, orchestrent ensemble ce qui deviendra la toute première Foire aux vins. En 1973, le parking de l'hypermarché E.Leclerc de Vannes se transforme en une gigantesque cave où des dizaines de milliers de bouteilles écoulées par l'Union des producteurs de Saint-Emilion sont proposées aux clients. Résultat de l'opération : 80.000 quilles vendues pour un chiffre d'affaires équivalent à 240.000 francs.

Un demi-siècle plus tard, la Foire aux vins est devenue un rendez-vous économique à ne pas rater pour la grande distribution française qui encaisse entre 15% et 20% de son chiffre d'affaires, pour le rayon vins, champagnes et effervescents, lors de cette campagne saisonnière. Mais, même si les soirées d'ouverture dans les hyper et supermarchés symbolisent ce fameux moment où l'on saisit les bonnes affaires de l'année, la Foire aux vins n'est plus la chasse gardée des grandes surfaces. Le e-commerce s'y est mis autant que les cavistes, tels que le Repaire de Bacchus ou Nicolas. Au-delà de l'engagement quant à l'hyper-accessibilité des vins, tous promettent à leurs consommateurs d'avoir déniché des pépites, d'avoir repéré des domaines confidentiels sinon de jeunes vignerons talentueux...

La Foire aux vins, un capteur de tendances bachiques

Se raccrochant souvent à une actualité, comme Intermarché qui fait le lien cette année avec la Coupe du monde de rugby se déroulant au même moment que la Foire aux vins et misant ainsi sur les domaines de rugbymen dans le Languedoc ou le sud-ouest, ce rendez-vous de rentrée est aussi le reflet des tendances de consommation. Même si la présence étrangère est encore timide, la Foire aux vins a petit à petit fait une place aux bouteilles italiennes, espagnoles et sud-américaines tout comme elle range un peu de vins natures et des vins de France.

Surtout, elle s'est mise à la page du bio. Plus d'un quart de la sélection chez Monoprix présentera un label environnemental. Chez Carrefour, sur les 1.700 étiquettes retenues, 170 seront issues d'une agriculture biologique, biodynamique, sinon élaborées sans sulfites. Du côté de E.Leclerc, on regarde aussi vers l'avenir avec la création d'une nouvelle catégorie estampillée "les vins de demain". Il s'agit d'intégrer des références contenant peu ou pas d'alcool conformément aux nouvelles envies de consommer plus responsable, mais aussi les vins de jeunes vignerons faisant le pari de cépages hybrides, et de ceux qui effectuent des efforts pour amoindrir l'impact de leur activité agricole sur la planète. Le bon exemple, c'est cette grande cuvée 2021 Malepère du Château de Malviès dans l'Aude, qui utilise des bouchons en liège totalement naturel, du verre allégé et fait appel à des fournisseurs à moins de 100 km. Pour cette première sélection, seules dix cuvées ont été sélectionnées...