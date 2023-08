La Fouillade. Le marché de l’été en appelle d’autres

Il est 11 heures, place de la mairie. La chaleur n’écrase pas encore les corps, ni les esprits. Autour du vigneron du Gaillacois, des habitués discutent le bout de gras. Ce matin-là, on reparle du traumatisme de la période Covid et de ses confinements à répétition, avant de passer commande de quelques bouteilles de "perlé". Une scène ordinaire sur le marché de l’été. Celui qui fait vivre le cœur du village et où se regroupent cette année de plus en plus de producteurs allant des "bonnes" sœurs négociant leurs fromages de chèvre, en passant par l’huile de noix et les farines de Jean-Pierre Rigal du Moulin du Moulinet baigné par la Serène sans oublier les locaux tels les amis de la boulangerie Delmur, les filles des Quatre villages et leurs confits de canards-aligot, les charcuteries du terroir perpétuées par Dominique Dalet du "Goret Rouergat" et bien d’autres maraîchères, éleveuse de poulets… Quelques créateurs complètent la palette. Suffisamment en tout cas pour que ce marché vive et fasse vivre, autant que faire se peut, le cœur du village.

De quoi donner quelques envies à ses fans qui le verraient bien jouer un brin les prolongations, pourquoi pas une fois par mois, hors période estivale. Manière de se retrouver pour échanger et partager, tout en faisant ses emplettes pour remplis les cabas de bonnes victuailles.

Maison de santé

La Maison de Santé Pluridisciplinaire "les Serènes" propose un nouveau service à compter de ce lundi 4 septembre de 14 heures à 16 heures, avec des consultations de la Protection Maternelle Infantile (PMI) gratuites au presbytère de la Fouillade. L’infirmière puéricultrice se tiendra à la disposition des parents pour aborder toutes les questions concernant l’alimentation, les soins au bébé, le développement de l’enfant, les pleurs, le sommeil, les relations avec la fratrie, les rythmes de vie. Prises de rendez-vous au 05 65 73 39 00.