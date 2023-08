Rodez-plage : le Haras et ses activités ravissent les Ruthénois

Depuis le 31 juillet 2023, une multitude d’activités attendent les Ruthénois au Haras. Jeux gonflables, quads, jeux d’eau… Après dix jours de festivités, ils donnent leur avis sur la deuxième édition de Rodez-plage en centre-ville.

Au Haras, les rires et les cris rythment ce mois d’août. Malgré une météo quelquefois capricieuse, l'équipe municipale, qui a dû s'adapter en proposant des animations en intérieur, est satisfaite de cette deuxième édition de Rodez-plage au Haras. "Dès que le beau temps et là, les Ruthénois répondent présents, ça correspond à nos attentes", explique Frédéric Rubio, adjoint en charge des festivités. Et qu'en pensent les Ruthénois ?

Vanessa, une Ruthénoise maman de deux enfants, témoigne

Vanessa, maman ruthénoise de deux enfants de 2 et 4 ans, s’est rendue ce jeudi 10 août, pour la deuxième fois cette année, à Rodez-plage. Plus d’activités que l’an dernier selon elle. "C’est bien, les activités sont adaptées aux tout petits, c’est gratuit et il n’y a pas besoin de prendre la voiture." Elle trouve qu’il manque néanmoins un point de restauration et des "spots" à l’ombre. "Ça aurait été un succès, on serait restés manger." Ce à quoi Frédéric Rubio répond : "On est conscient qu'il manque quelque chose. Or, on essaie de ne pas faire de la concurrence aux restaurants du centre-ville".

Lionel et ses deux enfants sont des habitués de Rodez-plage.

Lionel, papa de deux enfants de 2 ans et demi et de 6 ans, est un ancien habitué de Rodez-plage à Layoule. Cette année, il découvre les activités proposées au Haras. "Globalement je trouve que c’est une super initiative. En comparaison aux années précédentes, ça dure plus longtemps, c’est cool. Cependant, si ça ouvrait plus tôt ça serait top, notamment pour la chaleur", déclare-t-il.

"La piscine manque énormément"

David et Nathan se réjouissent de la proximité de Rodez-plage du centre-ville.

Quant à David et Nathan, âgés de 18 et 16 ans, ils fréquentent Rodez-plage depuis tout petit et espèrent que cette institution continuera dans les années à venir. "Il y a du monde et ça occupe. Au Haras, c’est plus espacé, quand on joue au foot le ballon ne finit pas sur la route, c’est plus proche du centre-ville." Or, ils déplorent l’absence de la piscine et d’activités réservées aux plus grands. "La piscine manque énormément, il fait chaud, ça permettait de se rafraîchir et ça ramenait du monde. De plus, plus on grandit moins il y a des choses pour notre âge, il faudrait que la municipalité investisse dans plus d’activités pour les grands." Frédéric Rubio rappelle néanmoins que "chacun peut faire des propositions d'activités aux agents sur place. On est ouvert et prêt à entendre. Ça se construit avec la population".

Globalement, c’est donc une réussite pour la deuxième édition de Rodez-plage au Haras. Tyrolienne, quad ou encore jeux d’eau sont accessibles jusqu’au 19 août inclus, pour le plus grand bonheur des petits et grands.