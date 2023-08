Decazeville. Un grand moment avec "The Temple Ensemble"

Pour la huitième année consécutive, la jeune et talentueuse clarinettiste Poppy Beddoe vient se produire à Decazeville avec son groupe de musique de chambre londonien "The Temple Ensemble". Rendez-vous vendredi 18 août, à 18 heures à l’église Notre Dame, à Decazeville.

Au programme : concerto de hautbois de Cimarosa et le quintette de clarinette de Brahms De quoi ravir les plus avertis.

La tournée française de ces jeunes musiciens est une expérience enrichissante parce qu’elle leur permet de rencontrer un public différent, chaleureux, ouvert et sensible à leur talent. Un talent qui connaît un vif succès, et qui salué par les applaudissements chaleureux des spectateurs partout où ils se produisent.

Entre gratuite, libre participation aux frais. Infos au 05 65 43 26 43.