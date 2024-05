Decazeville. De nombreuses animations pour les aînés de Saint-Roch

Le club des Aînés de Saint-Roch, installé à l’ancienne école de Combettes, à Decazeville, programme de nouvelles activités pour les semaines à venir, avec l’objectif de donner des loisirs au plus grand nombre.

Mardi 14 mai, à 14 heures, un concours de belote ouvert à tous, aux adhérents de l’association et aux non-adhérents, sera organisé. Le mardi 28 mai, à 14 heures, petit loto ouvert à tous est prévu. Le mardi 11 juin, à 14 heures, un nouveau concours de belote ouvert à tous sera au programme. Le mardi 25 juin, à 14 heures, retour du petit loto, encore ouvert à tous. À cela s’ajoutent diverses sorties. Le mercredi 26 juin, un repas pique-nique à Saint-Parthem, avec une visite de Terra Olt, espace scénographique, offerte par le club pour ceux qui le souhaitent et qui se seront inscrits avant le 20 juin, seront proposés. Le vendredi 28 juin, une sortie à la fête de l’Amitié à Ceignac (plus de précisions seront données ultérieurement) sera au programme.

Plus d’informations auprès de J. Aurières au 06 64 69 90 33 ou de S. Cadillac au 06 20 67 69 24.