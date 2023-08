Rugby. Aurélien Panis : "On travaille sereinement" au Sporting club decazevillois

Alors que l’entraînement a repris depuis une quinzaine de jours, Aurélien Panis, préparateur physique au Sporting, nous livre des premiers éléments sur la préparation du groupe avant la reprise en Fédérale 2.

À 15 jours d’une confrontation amicale face à Caussade, comment jugez-vous le groupe ?

Plutôt bien, on travaille sereinement et mieux que l’an dernier. Le groupe, plus étoffé, génère des entraînements plus intéressants. À Caussade, on ne sera pas encore au niveau, bien sûr, mais on sera prêt pour disputer ce match amical. Par rapport au physique, on ne doit pas être au top pour cette rencontre mais pour le championnat.

Alors quel sera le programme jusqu’au championnat ?

On continue à insérer séances physique et rugby. Il faut toutefois attendre le retour des joueurs en vacances pour accentuer tout ça. Touches et mêlées ont été au programme cette semaine avec Armand Proietti et on poursuivra la rotation des différents ateliers. Sur le match de Caussade, les entraîneurs testeront certains joueurs et les recrues évidemment. Ensuite contre LSA (le 2 septembre), les joueurs auront à cœur de corriger les deux défaites de l’an passé. C’est toujours un petit derby même s’il s’agit d’un match amical.

L’effectif est plus conséquent en nombre que l’an passé. Qu’en pensez-vous ?

Je suis très heureux du travail effectué au niveau de l’équipe B qui sort d’une saison très compliquée sans lâcher à aucun moment. Des reprises, des arrivées de clubs voisins intéressantes permettent de repartir sereinement avec un groupe conséquent. Au niveau de l’équipe une, on a remplacé numériquement les départs de Théo et Adrien (Falgayrat) et Jérôme (Accorsi) avec la venue récente de Sergio Kasper, un numéro 10 sud-africain et deux piliers espoirs d’Aurillac et d’Albi. On a Albert Valentin également qui sera véritablement un plus.

Justement quelle est votre impression sur le qualitatif de ce groupe ?

La majorité du groupe reste quasiment inchangée. On récupère un pilier d’Albi et un d’Aurillac, tous deux espoirs, qui ont un niveau et une certaine exigence sur le travail. Albert Valentin arrive de Pro D2 (Aurillac) ce n’est que du plus et Sergio Kasper en provenance de Blois (F3) qui, si l’on regarde son CV, doit apporter beaucoup au groupe. Et puis, on peut compter aussi sur certains retours et reprises.

Un petit mot sur la poule ?

Ce sera très engagé. Il faudra respecter Sarlat qui a le titre de champion de France de F3 et Bourges qui descend de F1. Les autres, on les connaît tous et surtout Clermont ou les 4 Cantons qui ont joué les phases finales. Il y a de sérieux concurrents, mais on a pour objectif de finir dans le top 4. À nous de nous accrocher pour y parvenir. On est capable de le faire.