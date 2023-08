Pradinas. Le Festivalet, pour faire le plein d’art !

La deuxième édition du Festivalet aura lieu ce samedi 19 août dès 14 heures au lieu-dit Sales, à Pradinas. Trois représentations théâtrales et musicales organisées par La compagnie du Talus.

À 15 heures, représentation théâtrale "Soldate" : une quête sémantique. Armées d’une pastèque mais sans table ronde, cinq comédiennes et une voix mystérieuse tentent de définir "Soldate". A 17 h 30, début du spectacle "Autostop" : Floriane Mésenge nous dévoile des fragments de ses échanges avec celles et ceux qui l’ont prise à bord. Avec la complicité de Jean-Daniel Piguet et Maxime Gorbatchevsky, elle nous fait partager l’expérience de l’intimité paradoxale qu’est le voyage dans le véhicule d’une inconnue.

La journée se termine par le concert "Saique… benleu !" d’Arnaud Cance à 21 heures. Expression occitane, "Saique benlèu" pourrait se traduire par "Certainement que… peut-être". Entrée à partir de 14 heures, participation libre, parking, buvette, restauration sur place à prix libre.