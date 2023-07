Pradinas. Aventura Vallées en visite dans le Lot

Le dernier week-end de juin est traditionnellement synonyme d’évasion durant 3 jours pour les membres d’Aventura Vallée. Cette année, la destination choisie a été le domaine de Saboth, à Vers dans le Lot. Sur le chemin, les participants ont fait une halte au Château de Larroque-Toirac, puis au saut de la Mounine avant de s’arrêter pique-niquer à Cajarc.

Le samedi, grande randonnée à Saint-Géry-Vers où les marcheurs ont retrouvé les personnes qui avaient préparé le repas. Les plus courageux ont ensuite repris la route, ou plutôt le sentier sous un beau soleil. Et tout le monde s’est ensuite retrouvé le soir au domaine. Dimanche matin a vu certains repartir pour une petite randonnée alors que d’autres profitaient de la piscine ou faisaient du tourisme à Cahors. Un week-end apprécié par tous les participants qui ont remercié ceux qui avait préparé avec brio ce séjour et rendez-vous est donné pour juin 2024.