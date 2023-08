Decazeville. Les Retraités sportifs remontent la pente

Après une baisse d’activité due au Covid, les Retraités sportifs et actifs de Decazeville et sa région retrouvent de l’énergie.

La pandémie a eu un fort impact sur le fonctionnement des Retraités sportifs et actifs de Decazeville et sa région. Durant deux ans, les ateliers et activités ont tourné au ralenti, le nombre d’adhérents a baissé en conséquence.

"La reprise s’est faite en douceur. Il y a eu par ailleurs la fusion avec les retraités actifs qui étaient en perte de vitesse et qui nous ont rejoints. La saison 2022-23 qui vient de s’écouler vient d’être classée comme très positive. Tout s’est bien passé. Toutes nos activités ont vu le nombre de participants augmenter. Au total, notre association regroupe 340 membres", se félicite la présidente Suzette Tachié. Les Retraités sportifs et actifs proposent de l’aquagym (à la piscine de Capdenac), du Qi gong, de l’équirelax, de la sophrologie, de la gymnastique, du stretching pilates, du yoga, de la lecture, de la marche, des jeux de société, sur quatre localités : Aubin, Decazeville, Firmi et Montbazens. Certaines activités se pratiquent sur une seule localité ou sur plusieurs. Chaque atelier ou activité est géré par un(e) responsable.

L’activité marche se répartit en quatre niveaux, quatre groupes depuis petits marcheurs à gros marcheurs. Ainsi, chacune et chacun y adhère selon son rythme, personne n’est mis à l’écart. "Nous nous sommes adaptés aux desiderata des participants", expliquent les responsables des groupes des marcheurs.

Transfert à Combettes

Sur Decazeville, les ateliers ont été transférés à l’ancienne école de Combettes (l’école de Laromiguière de la côte des Estaques va être démolie). "Nous sommes ravis d’avoir intégré Combettes. Ces locaux sont fonctionnels, lumineux, spacieux. Nous remercions la municipalité", complète Suzette Tachié.

Un point sur les voyages

Quant aux sorties et séjours, le voyage à Grasse (Alpes-Maritimes) et la sortie à Bort-les-Orgues (Corrèze) ont été plébiscités par les participants. Par contre, les séjours à la Grande-Motte (Hérault), en septembre, et la thalasso, en octobre, ont été annulés, suite à un trop grand nombre de désistements. D’autres sorties, avec des aides ANCV, seront programmées pour la prochaine saison.

Les nouveaux retraités peuvent se renseigner et intégrer les ateliers de leur choix. Le club de lecture et celui des jeux de société par exemple permettent de maintenir un lien social, notamment durant la mauvaise saison quand il est plus délicat de sortir ou bien lorsque les personnes se retrouvent seules.

Le programme pour la nouvelle saison, avec les différents contacts, sera bientôt annoncé.