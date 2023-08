La fête s’est déclinée sur tous les tons

Lors des festivités du village, le comité des fêtes avait organisé dans le village le "Tournoi des Gonflés". Plusieurs équipes de jeunes étaient en compétition sur des structures gonflables. Par ces températures caniculaires les jets d’eau furent les bienvenus et la joie et la gaieté étaient de mises. Beaucoup de monde a assisté à ce tournoi inédit qui a visiblement ravi le public.

Ces festivités se sont poursuivies en soirée par un marché de produits régionaux et la bal animé par l’orchestre de Benjamin Malric et tout ceci dans une ambiance de fête. Pour ce marché de producteurs, encore une fois le succès était au rendez-vous et tout le monde a pu profiter des spécialités aveyronnaises autour des tables copieusement garnies. Les vacanciers, eux aussi très nombreux, ont pu juger que dans l’Aveyron on sait s’amuser mais aussi danser sur des airs d’accordéon.