Entraygues-sur-Truyère. Marché fermier à Cassos : bilan positif

Les lundis 17 juillet et 7 août, ont a lieu le marché fermier du GAEC de la Chèvre Blanche à Cassos (Le Fel). Avec une moyenne de 300 personnes par marché, les deux évènements ont amené plus de 600 personnes à la ferme, soit plus que l’année dernière. Pendant qu’une partie du public visitait l’étable avec les chèvres, la traite et la dégustation du lait, les visiteurs déambulaient devant les stands de producteurs locaux pour faire leur marché : bourriols, farçous, punti, charcuteries, fromages de chèvre, pain, salades, viande d’Aubrac grillée, mais aussi glaces, crêpes, miel, vins locaux, frênette…Un stand de vannerie montrait aux enfants les bases du tressage de paniers.

Installés autour des tables sous la grange, ou à la buvette, les convives pouvaient diner en famille ou prendre l’apéritif en écoutant les musiciens accordéonistes de l’orchestre du Puy de l’Arbre (Bernard Mazars de Montsalvy). Un marché-dégustation convivial qui a toujours plus de succès !