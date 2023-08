Bertholène. Un voyage en Aveyron à travers la BD lors d’une soirée savoureuse

Vous êtes invités à participer au concours de BD "Mon village" ouvert aux adultes et aux enfants. Les planches et le règlement sont à retirer à la Maison de la Presse à Laissac ou dans le hall de la mairie de Bertholène. La remise des prix aura lieu le soir du 22 août. Que vous soyez ou non mordu de BD, vous vous réjouirez des pépites et des anecdotes dévoilées ce soir-là.

A 18 h 30, rencontre-dédicaces de quatre auteurs de BD aveyronnais : Pascal Croci, Philippe Laffitte, Jean-Christophe Vergne, Z’lex. Expo BD préparée par Aveyron 9e Art. Expo des planches des participants au concours. A 21 heures, conférence-diaporama par Alain Soubrié et Philippe Sudres ; ces deux passionnés ont dégoté des traces d’Aveyron dans des albums de Tintin, d’Astérix, de Gotlib… D’autres albums mentionnent une recette d’aligot (incomplète !), des élus locaux, Emma Calvé en diva sans scrupules ou la disparition d’une seigneuresse dans la forêt entre Bertholène et Montrozier !

Entrée libre.

Restauration food-truck : pâtes aux cèpes flambées dans une meule de parmesan ou autre plat, démonstration et vente de gâteaux à la broche.

Une soirée savoureuse en perspective !