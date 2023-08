Cathédrale de Rodez : déjà 30 000 spectateurs pour le son et lumière

Malgré une météo capricieuse lors des premières représentations, pour sa deuxième édition, le spectacle affiche d'ores et déjà un beau succès avec environ 30 000 spectateurs.

Se renouveler sans pour autant perdre ce qui a fait sa réussite. C'était, à l'orée de ce mois d'août, le défi qui se dressait aux organisateurs du spectacle de son et lumière projeté sur la cathédrale de Rodez. L'année passée, pour sa première édition, le succès était total, et les Ruthénois, Aveyronnais mais également touristes de la France entière étaient présents en nombre, avec 70 000 personnes présentes sur l'ensemble des représentations.

Le mauvais temps a freiné la fréquentation

Pour ce faire, les techniciens de CS prod, qui gèrent à la fois l'écriture, la scénarisation et la technique de diffusion visuelle - accompagnés par les Aveyronnais d'ASL diffusion sur le volet sonore -, ont quelque peu revu leur copie. Ceux qui ont assisté au spectacle lors de ses deux éditions l'auront remarqué, d'une part a été intégré un passage sur l'histoire de la cathédrale durant la Révolution française. Mais également, la refonte du système audio, avec quatre points de diffusion, contre un seul l'année passée.

Environ 30 000 personnes ont déjà assisté aux représentations. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Visiblement, ce travail opéré cette année porte ses fruits. À l’heure actuelle, après 10 soirées sur les 17 prévues, environ 30 000 spectateurs ont répondu présent. Un beau succès au vu des circonstances. "Le temps était épouvantable lors de la première semaine ! Malgré cette météo défavorable, 2 000 personnes ont assisté chaque soir au spectacle", relate Régine Taussat, vice-présidente de Rodez Agglo, à l'organisation de l'événement. Et une fois les beaux jours revenus, la fréquentation des grands soirs a été retrouvée, avec en moyenne 4 000 âmes massées place d'Armes à chaque séance.

Quelle suite l'année prochaine ?

Autre nouveauté, la soirée de représentation organisée la soirée du 15 août (honneur à Notre-Dame oblige), a visiblement passé l'épreuve du crash test. "C'était un défi pour nous. On avait peur que de jouer le spectacle un jour férié soit une erreur", retrace l'élue. Mais non, avec à la clé, l'une des soirées les plus fréquentées.

Un subtil mélange entre son et lumière, telle est la clé du succès. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Maintenant, la question se pose pour la suite. Après deux éditions réussies, sera-t-il possible de reconduire une troisième sous la même formule ? Ce, alors que les regards sont d'ores et déjà tournés vers 2026, année qui marquera les 500 ans du clocher de la cathédrale. "Il faudra quoiqu'il arrive un rendez-vous d'envergure en août. Avant, on disait que Rodez manquait d'animation à cette période, grâce à ce spectacle, ça va beaucoup mieux, et cela apporte un véritable impact à l'économie locale", se réjouit Régine Taussat. Mais avant cela, les retardataires sont conviés place d'Armes, du jeudi au dimanche à partir de 22 h 15, pour assister aux sept dernières représentations.