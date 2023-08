Entraygues-sur-Truyère. L’extraction du miel du rucher municipal s’invite aux "Mardis d’Entraygues"

Le rucher communal de la Cornélie et le GDSA12, en présence de Jean Blanchot son président, ont animé une démonstration d’extraction du miel, place de la Croix, aux Mardis d’Entraygues.

Michel Bartomeuf et toute son équipe étaient là pour faire découvrir cette étape de la récolte du miel. En milieu d’été, les hausses sont pleines. L’une d’entre elles était même si lourde que l’on avait du mal à la soulever. Des tables avaient été mises à disposition par la municipalité pour installer les hausses avec le miel à récolter, le désoperculateur et la cuve à décanter. Les apiculteurs se relayaient, chacun à leur tour et le miel n’a pas tardé à couler, moment magique et doré ! Le public observait et l’opération soulevait de nombreuses questions sur la vie des abeilles… et suscitait l’envie de goûter le miel nouveau ! Les enfants ont savouré un morceau de brèche dégoulinant de miel avec délice. Sandrine Orozco avait apporté une ruchette de démonstration vitrée, permettant d’observer les abeilles à l’intérieur de la ruche, affairées sur les alvéoles…

Les amis du GDSA12 étaient venus en nombre, des environs, et de tout l’Aveyron car la récolte du miel est une fête et échanger sur les abeilles et les fleurs est enrichissant pour les apiculteurs comme pour le public.

Chaque année, les apiculteurs ont plaisir à faire découvrir le monde et les produits de la ruche aux Entrayols ainsi qu’aux estivants : Le miel nouveau restera un souvenir gourmand des vacances en Aveyron !