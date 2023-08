Onet-le-Château. Dédicace : Michel Lombard intarissable avec ses contes et légendes de notre région

La vallée du Lot est un peu le Jardin du Rouergue et du Gévaudan. Mais ne nous y trompons pas, la douceur d’une nature généreuse et les berges fleuries des villes et villages coquets cachent de surprenantes histoires. C’est un pays riche de nombreux contes et légendes que Michel Lombard nous invite ici à redécouvrir. " Dans mes livres, il y a toujours des sujets historiques, des légendes et des découvertes avec toujours un caractère local et régional " revendique notre Aveyronnais à 100 % qui s’appuie sur des textes anciens ou des souvenirs transmis oralement "Je me passionne pour ces textes anciens écrits il y a fort longtemps et qu’il me semblait intéressant de réécrire, d’autant que la plupart ont été écrits par transmission orale. C’est vrai que pour des légendes, c’est bien pratique : on put la pimenter, arrondir les angles, l’enjoliver ou la rendre effrayante, mais dans tous les cas, c’est une autre façon de découvrir le pays et je vous invite à me lire !". Les contes et légendes de la vallée du Lot (Éditions Toute Latitude) est un recueil de 56 histoires, que Michel Lombard a pris soin de situer sur une carte, pour faire voyager le lecteur avec lui…