Football : " On s'est fait avoir ", les réactions après le revers de Rodez à Laval

Après un but encaissé dans les dix dernières minutes de jeu à Laval, le Rodez Aveyron football est reparti de Mayenne avec sa première défaite de la saison lors de la 3e journée de Ligue 2 ce samedi soir (1-0). Retrouvez ici les réactions des deux entraîneurs ainsi que du gardien ruthénois Lionel Mpasi.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Je suis déçu, je pense que le match nul aurait été mérité. On s’est fait avoir. On doit marquer et mettre un peu plus de vitesse dans ce que l’on fait. À un moment, il nous a manqué un peu de folie offensivement. Je pense qu’en première mi-temps, les deux équipes se jaugeaient, c’était assez tactique. On n’a pas été trop mis en danger, hormis sur deux contres, quand on perd le ballon. Et on s’est quand même créé des occasions. C’était beaucoup mieux en deuxième période, on a pu faire ce que l’on voulait, mais pas dans les vingt derniers mètres… (sur les sifflets à chaque fois que Lucas Buades a touché le ballon) C'est comme ça, c'est la vie.



Olivier Frapolli, entraîneur de Laval

C’est jamais facile de gagner à domicile, on poursuit une très belle série contre une belle équipe de Rodez. L’année dernière, c’est le genre de match que l’on avait du mal à gagner. Rester solide et pouvoir arracher le match sur un coup de pied arrêté, c’est une satisfaction. On sent que Rodez est mieux huilé que nous. C’est une équipe qui n’a pas beaucoup bougé cet été, avec seulement deux nouveaux joueurs titulaires ce soir. Nous, on en avait six.

