Souvenirs de vacances en BD

À vos crayons ! L’association des peintres et sculpteurs millavois a organisé au Vieux-Moulin un atelier BD sur le thème des vacances. La séance était animée par le caricaturiste DAF.

Les neuf enfants âgés de 6 à 14 ans ont pu mettre les conseils en application. Un Schtroumpf à la main, DAF a commencé la séance par des explications techniques de dessin en reproduisant sur plusieurs perspectives la figurine.

Les enfants ont ensuite pris place sur une table pour dessiner à leur tour leurs souvenirs de vacances équipés de crayons et de gommes. Thyane, 13 ans sait déjà ce qu’il va faire : " On est parti dans la Drôme avec ma famille et on a fait du téléphérique. Ma cousine a eu très peur alors je vais essayer d’exagérer les expressions du visage." L’après-midi était consacré à la narration et la mise en forme de leurs différents dessins sous forme de BD.

"L’objectif est qu’ils passent une bonne journée et qu’ils puissent se souvenir de ce qu’ils ont appris et continuer le dessin chez eux", espère le dessinateur.