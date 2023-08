Auto : Jordan Berfa remporte le rallye de Saint-Affrique pour la quatrième fois consécutive

Vainqueur ce dimanche des quatre spéciales de la 6e édition du rallye du Pays saint-affricain, le pilote tarnais Jordan Berfa (Hyundai I20) s’est imposé pour la quatrième fois consécutive dans l’épreuve sud-aveyronnaise.

« Je suis content de m’imposer ici une nouvelle fois car c’est une très belle épreuve, très bien organisée. Cette année, il y avait un très beau plateau et la victoire ne fut pas facile à obtenir.» Jordan Berfa est comme chez lui sur les routes saint-affricaines. Il l’a démontré encore ce dimanche, décrochant les lauriers pour la quatrième fois consécutive.

Dès la première spéciale, il réalisait le premier scratch du jour avec sa Hyundai I20 et prenait la première place du général pour ne plus la lâcher jusqu’à l’arrivée. Si le Tarnais s’imposait dans toutes les spéciales, il devait ne rien lâcher car un autre Tarnais, Julien Casale sur Citroën C3, pointait en permanence dans les rétros du leader et grimpait sur la deuxième marche du podium à tout juste 15 secondes. « Il m’a obligé à tout donner jusqu’à la fin. »



Si le mano a mano entre les deux hommes tenait les spectateurs en haleine le duel pour la troisième marche du podium était âprement disputé. Dès l’ES1 au Truel, le Provençal Christophe Magnou, 207 S2000, prenait la troisième place devant un autre Provençal, Nicolas Schifano et sa Hyundai I20, pour moins d’une demi-seconde.



Pas de Da Cunha… qui promet toutefois de l’inédit !

Une avance que le pilote de la 207 S2000 accentuait dans la deuxième spéciale avant de céder sous les assauts d’un Schifano s’installant troisième lors du deuxième passage au Truel et conservant ce rang jusqu’à l’arrivée. Suite à une petite sortie de route avant l’arrivée, Christophe Magnou était contraint à l’abandon et c’est finalement le Millavois Patrick Dejean, au volant d’une Ford Fiesta, qui échouait au pied du podium devant la 306 de Benjamin Cardenas.



À noter enfin que troisième l’an passé, le Bozoulais Jean-Michel Da Cunha avait finalement déclaré forfait avant le départ, son Escort Cosworth n’étant pas opérationnelle. Un Da Cunha que l’on devrait retrouver la semaine prochaine au rallye terre de Lozère sur une Clio de la coupe Clio, une première pour le pilote aveyronnais qui n’avait jusque-là couru que sur asphalte.