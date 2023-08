Pour les amoureux romantiques qui souhaitaient se conter fleurette la nuit au clair de Lune durant ce mois d'août, c'est rapé, ou alors il faudra être patient et programmer la chose. On vous explique pourquoi.



On a volé la Lune ! Depuis plusieurs jours en effet, pour qui n'est pas complètement terre à terre sans être la tête en l'air, ou pour qui ne baigne pas dans la pollution lumineuse des villes ou dans les stroboscopes des discothèques et des festivals, l'astre lunaire, qui à l'heure actuelle devrait être un joli croissant de lune, est invisible la nuit. Pour qui rêverait d'une rendez-vous galant sous la lune en ce mois d'août, il faudra donc prendre rendez-vous, ou attendre la fin du mois.

Un vieux rencard honoré

Où se cache-t-elle donc, cette Lune ? Chez quelqu'un qui, si l'on écoute un certain Charles Trénet, avait de longue date rendez-vous avec elle et qui attendait : le Soleil. En ce mois d'août 2023, la Lune a enfin honoré son "dating" : en effet, peu à peu depuis le mercredi 9 août, la Lune s'est éclipsée de sa chambre nocturne pour rejoindre le très chaleureux salon de l'astre du jour. Ce 9 août-là, alors qu'elle était en phase décroissante, on n'avait alors que moins d'une chance sur trois d'apercevoir la Lune dans le ciel, en tout début de matinée : celle-ci se levait en effet en pleine nuit (00h21, heure de Paris), pour se coucher en plein après-midi (16h25). Puis la Lune va ensuite se lever environ 1 heure plus tard chaque jour, pour peu à peu se coucher quasiment en même temps que le soleil (un tout petit quart d'heure environ de différence les 14 et 15 août). On ne vous dit pas qui occupait la salle de bains en premier, ni ce que les deux astres faisaient par la suite. Et soit dit en passant, ce ne sont pas les Russes avec leur sonde Luna-25 qui nous en diront plus...

Les chances de voir la Lune dans le ciel avaient dans le même temps fondu comme neige... au soleil : moins de 14% les 11 et 12 août, 3,56% le 14... Le mercredi 16 août, jour de la nouvelle Lune (ou Lune noire), c'était même bien sûr 0% de chances. Ce jour-là de plus, la Lune se levait et se couchait presque en même temps que le Soleil, à peine se levait-elle 20 minutes avant pour préparer café... et croissants bien sûr.

Les choses sont bien faites dans le ciel

Un croissant de Lune qui peu à peu va grandir à partir du 17 août, sans que la Lune ne soit pour autant plus visible dans le ciel : on avait moins d'1% de chances de la voir le jeudi 17 août, à peine 14% ce dimanche août... Il faudra attendre le jeudi 24 août pour avoir une chance sur deux de la voir, à moitié (elle en sera pile à son premier quartier), en début de nuit, puisqu'elle va se coucher à 23h48. En fin de mois, la Lune aura presque totalement déserté les salons du Soleil, puisque les deux astres ne se croiseront qu'une petite poignée de minutes par jour.

Entretemps, grâce à la Lune qui a (enfin) rejoint le Soleil en ce mois d'août, nous avons pu observer à notre aise durant son absence, et toutes les nuits, la pluie d'étoiles des Perséides, à son paroxysme entre le 10 et le 13 août, mais qui se poursuit jusqu'au jeudi 24 août, justement le jour où la Lune commence à reprendre ses quartiers... nocturnes.

Au moins, dans le ciel, les choses sont-elles bien faites...