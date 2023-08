Luc-la-Primaube. Les enfants heureux de malaxer et triturer la pâte à sel

Le thème retenu pour les enfants de 3/5 ans qui ont fréquenté l’accueil de loisirs de la MJC de Luc-la-Primaube lors de la dernière semaine était "Peter Pan" avec au programme des jeux, défi, sport, cuisine, projection maison, création d’une baguette magique et de jumelles et une sortie accrobranche à Combelles. Quant aux 6/8 ans, leur thème était "Les animaux en folie". Ils se sont également rendus à la base de loisirs de Sérénac où ils ont créé des cabanes. Les 9 ans et plus ont cassé la baraque, réalisé des courts métrages, se sont rendus au lac de Baraqueville (jeux et course d’orientation en paddle), à Aguessac (tyro splash, accrobranche et air jump)… Les animatrices Marion et Élise ont également proposé une activité facile et accessible à tous les enfants : la recette de la pâte à sel. Ils ont été heureux de malaxer et de triturer la préparation en respectant les différentes étapes : 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 verre d’eau tiède. Après avoir mélangé tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte souple, ils ont commencé à modeler différents objets avant de passer à la cuisson.

Après une semaine de fermeture, la MJC sera ouverte du 21 août au 1er septembre. "Là-haut" pour les 3/5 ans, "L’art" pour les 6/8 ans et "Robinson Crusoé", sont les thèmes retenus.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.