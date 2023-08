Saint-Amans-des-Cots. Un concert enchanteur à la ferme de La Borie Haute

Comme tous les étés depuis sept ans, la ferme de La Borie Haute accueille un concert de musique classique autour de la clarinette avec Yuka Togashi et Hitomi Ue, et de la guitare avec Evan Vercoutre et Guilhem Maynier.

Les quatre musiciens ont proposé, dans diverses formations en duo de guitares, duo de clarinettes ou duo clarinette-guitare et quatuor, un programme varié comprenant des pièces de l’époque classique (Mozart et C.P.E. Bach), de musique du XXe et XXIe siècle (Lili Boulanger, Raphaël Sévère, Pablo Montagne) et de musique traditionnelle japonaise.

Une fois de plus, le public nombreux a répondu présent à l’invitation et s’est montré enchanté par l’interprétation des musiciens et le cadre bucolique du concert.