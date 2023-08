Pont-de-Salars. Le groupe de danse africaine N’Zassa Farrè a enflammé le marché

Mercredi 16 août, lors du 7e marché de la saison, les visiteurs (touristes et locaux) ont été plongés dans une belle ambiance africaine grâce au groupe N’Zassa Faré qui a su captiver la foule avec des danses et percussions rythmées.

Une initiation au jeu de quilles au maillet était également proposée par le club de Prades-de-Salars sans oublier la structure gonflable "La girafe" pour le plus grand bonheur des enfants.

Ce mercredi 23, une vingtaine d’exposants seront encore présents pour proposer de nombreux produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter… ainsi que de nombreux produits artisanaux. À cette occasion, les animations devraient être encore à la hauteur des attentes avec le concert gratuit de "Carton rouge", chanson à la française, swing humoristique et réaliste, saupoudré de quelques airs connus et arrangés à la sauce "fiesta", la présence de la girafe gonflable et une initiation de quilles au maillet.

Petite mention spéciale au dessinateur Paulin Verdier qui sera présent sur ce 7e marché de la saison pour dédicacer son deuxième tome de la BD Tourismobile qui nous fait voyager dans l’Aveyron. La voiture volante qui est au cœur de cette bande dessinée sillonne cette fois Rodez après être passée par Millau lors du premier tome.

Touristes, badauds, habitants sont donc les bienvenus pour venir flâner sur les allées du marché et profiter de l’ambiance pour les deux derniers marchés de la saison les mercredis prévus les 23 et 30 août.