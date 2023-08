Comment l'IA va simplifier la lecture des avis des consommateurs en ligne

(ETX Daily Up) - Le géant du e-commerce Amazon entend bien améliorer la compréhension des avis postés par ses clients, grâce à l'intelligence artificielle. Celle-ci va ainsi progressivement produire des sortes de "résumés" synthétisant l'opinion générale qui ressort de tous les commentaires sur un seul et même produit, tout en faisant émerger les caractéristiques les plus souvent mentionnées.

Les avis comptent énormément dans l'acte d'achat, mais parfois il est difficile de s'y retrouver surtout si un article compte plusieurs centaines voire milliers d'avis différents. Rien qu'en 2022, Amazon a reçu 1,5 milliard d'avis provenant de 125 millions de clients différents, ce qui représente évidemment une source d'information précieuse, mais parfois complexe à analyser.

Pour simplifier la vie des internautes, Amazon va donc proposer une nouvelle manière de valoriser ces avis. Grâce aux récentes avancées réalisées en matière d'IA générative, la société américaine compte mettre en ligne sur la page détaillée de n'importe quel article proposé à la vente un petit paragraphe rédigé automatiquement et mettant en évidence les caractéristiques du produit et le sentiment général des clients. Ce texte se basera uniquement sur des avis de confiance, provenant d'achats vérifiés.

L'idée est de pouvoir ainsi déterminer en un coup d'œil si un produit vous convient ou non. Libre ensuite à chacun d'aller consulter, dans le détail, les différents points de vue postés. Le but est aussi de faire remonter plus facilement les commentaires qui mentionnent certains attributs du produit. Par exemple, un client qui cherche à savoir si un produit est facile à utiliser pourra facilement faire remonter les avis mentionnant la "facilité d'utilisation" en sélectionnant cet attribut dans une liste de points forts.

Pour le moment, cette fonctionnalité est encore en phase de test auprès d'un petit groupe d'acheteurs aux Etats-Unis. A noter que, dans le même temps, Amazon indique aussi continuer à lutter contre les faux avis, un fléau très difficile à éradiquer. Pour cela, l'entreprise continue de perfectionner ses algorithmes chargés d'analyser l'ensemble des nouveaux avis postés sur la plateforme.

A l'avenir, l'intelligence artificielle et les différents modèles de langage qui en découlent devraient donc participer à une meilleure gestion des avis en ligne, mais aussi des commentaires sur les sites d'informations ou encore de la modération sur les réseaux sociaux.

