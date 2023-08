Bozouls. La sculptrice Corinne Crouzet accompagne Christine Barrès

Pour la deuxième partie de son exposition qui se prolonge à la galerie jusqu’au 27 août Christine Barrès peintre a invitée Corinne Crouzet sculptrice sur terre et bronze. "Quand notre mère, la terre est touchée par les mains d’une fée, c’est notre âme qui est directement touchée", aime-t-elle citer Paulo Costa.

Corinne Chauvet est née le 7 août 1973 à Poitiers. Elle suit des études d’histoire de l’art et d’art plastiques en France (université Paul-Valéry de Montpellier jusqu’au mastère d’histoire de l’art) et en Angleterre (University of Leicester-erasmus histoire de l’art et cours de sculpture) où elle se forme dans l’atelier de sculptures monumentales.

La rencontre avec la matière terre lui a permis d’exprimer tout en spontanéité les jolies émotions humaines. Son exploration artistique puise dans la joie, la douceur et le fou rire. Corinne Chauvet aime les conversations et la sérénité de notre petit moine intérieur. Ses sculptures offrent le miroir du meilleur de nous-même et son travail devient universel.

Philippe Lemoine, écrivain, en parle. "De les regarder, les clameurs du monde s’estompent, une indicible sensation de douceur prend place, sourire aux lèvres nous entrons en connexion avec toutes choses, soudain l’époque nous paraît plus clémente […] Corinne Chauvet est une chamane, elle établit des correspondances entre l’esprit et la matière.".

La galerie 8 allée Paul Causse 12340 Bozouls est ouverte tous les jours, entrée libre.