Espalion. Le monde vététiste a rendez-vous ce dimanche

Discipline sportive appréciée et en vogue, le VTT, qu’il soit en mode traditionnel ou à assistance électrique, regroupe de plus en plus de pratiquants. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés, masculins ou féminins, ils ont plaisir à se retrouver dans la convivialité.

Dimanche 27 août, Espalion accueillera la 9e édition de la Randonnée VTT des 3 boucles organisée par le Vélo-club. Un rendez-vous qui vise à retrouver toutes ces sensations de plaisir. Des circuits pour tous les niveaux Les participants pourront choisir un parmi les 4 circuits proposés ainsi qu’un circuit de randonnée pédestre. Partant du plateau de la gare d’Espalion librement entre 8 et 9 heures, chacun selon son envie et en fonction de sa forme pourra opter pour le circuit n°1 (49 km, 1272 m D +) référence openrunner 16020891 ; le circuit n°2 (32 km, 870 m D +) référence openrunner 15971791 ; circuit n°3 (23 km, 548 m D +) référence openrunner 16050275 ; circuit n°4 (15 km 288 m D +) référence openrunner 15233419 ou la rando Pédestre (14 km 447 m D +) référence 17039098. Chacun à son rythme, les premiers coups de pédales mèneront vers l’ascension du célèbre chemin des chasseurs au bout duquel le premier ravitaillement sera proposé. Ce sera le point de séparation des différents circuits. Chacun à tout moment pourra en fonction de son état de forme (ou du niveau de sa batterie) choisir les boucles et variantes qui se présentent. Les randonneurs pédestres seront orientés vers le versant opposé, coté Biounac. Convivialité est le mot d’ordre de la réussite chaque année de cette journée car puisqu’à la fin c’est autour d’un sandwich et d’une boisson offerts par le club, que les participants se retrouveront pour partager les émotions engendrées durant cette matinée. Organisation Inscription sur place à partir de 7h30 au plateau de la gare 12500 Espalion. Clôture des inscriptions à 9 heures. Accueil : café et fouace offerts. Point de dépôt pour batterie VTTAE. Tarifs : 8 € pour les licenciés FFCT & marcheurs. Gratuit pour les moins de 18 ans. 10 € pour les non licenciés FFCT. Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés. Règlement La Rando des 3 boucles est une randonnée ouverte à tous, licenciés ou non avec autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Les traces enregistrées sur le site openrunner sont exclusivement réservées par la manifestation du jour (passage dans du privé). Le port du casque est vivement conseillé pour les adultes et obligatoire pour les mineurs. Contact au 06 27 12 58 08. veloclubespalion.canalblog.com Adresse mail : veloclubespalion@gmail.fr Bulletin d’inscription à télécharger sur le site internet veloclubespalion.canalblog.com ou sur site Facebook Vélo club Espalion.