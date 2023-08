Salmiech. Le trail-rando des méandres du Céor s’élance ce dimanche

Avec la fin de l’été, le point infos tourisme de Salmiech épaulé par toutes les associations de Salmiech organise son traditionnel trail-rando dans le cadre champêtre qui fait sa réputation.

Dimanche 27 août, s’élanceront dès 9 h 30, les concurrents du trail version longue (24,5 km 700 m de dénivelé) suivis dès 9 h 45 des randonneurs. À 10 heures, les traileurs version courte se positionneront sur la ligne de départ pour en découdre sur 11,5 km et 350 m de dénivelé positif. Les frais d’inscription et de repas restent modestes : trail longue distance : 17 € avec repas, trail version courte : 12 € avec repas, randonnée : 10 € avec repas et repas seul pour accompagnant : 9 €. Rappelons que le portique de départ/arrivée sera installé à la salle polyvalente et que le certificat médical est obligatoire pour les traileurs. Les inscriptions se font de préférence par email à mairiesalmiech@orange.fr ou par courrier adressé à l’association Point infos tourisme 116 place Brenguier de Landorre 12120 Salmiech et seront validées à la réception du règlement (chèque à l’ordre de l’Association Point infos tourisme), possibilité de s’inscrire également sur place à partir de 8 h 30.

Cette année encore, la manifestation s’inscrit dans le challenge Groupama Aveyron, fort prisé par les compétiteurs. La randonnée s’effectuera au rythme de chacune et chacun sur 10 km avec possibilité de variante inférieure pour celles et ceux qui le souhaitent.

Comme chaque année, le meilleur accueil est réservé à toutes et tous : boisson offerte à tous les participants, points de ravitaillement et possibilité de douche à l’arrivée. Le beau temps s’annonçant joint à la superbe qualité des parcours et à la convivialité de la manifestation vous assurent d’une journée magnifique dans notre belle région.

Contact au 06 27 73 09 73 ou au 06 74 48 67 71.